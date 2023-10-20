南山產物推出業界首張財產保險微型保單

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為擴大對弱勢族群的保障，南山產物在金管會指導下，今年八月獲得試辦核准，推出「南山產物微型保險--火災不便費用保險」，為業界首張財產保險微型保單。今(20)日，透過南山人壽慈善基金會捐贈保費，屏東縣成為全台第一個將縣內低收入戶及中低收入戶納保之縣市，預計將有逾４萬位符合條件的縣民，皆能在無須負擔任何保費的情況下，獲得此項保障。若其居住處所不幸遭受火災事故，導致建築物本身或屋內物品毀損，南山產物將給付每人定額8,000元的火災不便費用保險金，同一次事故給付一次，保險期間內最高可給付二次。

推出這張保單的初衷，源自民國110年10月高雄市鹽埕區發生的「城中城」大樓火災事件。該場大火當時釀成重大死傷，後續更發現大樓裡的住戶，有許多獨居長輩、失智、身心障礙及經濟弱勢者，在日常生活都成問題的狀況下，根本無餘力去顧及保險保障，120戶的套房中僅9戶有投保住宅火災保險。

當時，南山人壽在災難發生後啟動關懷措施，動員在地通訊處與義工夥伴探視，無論是保戶或非保戶皆提供慰問金。而災難之後，南山也思考火災往往造成人們的財產付之一炬，迫切需要一筆急難救濟助金解決像是基本飲食、臨時住宿等燃眉之急，因此有了催生財產保險微型保單的念頭。

在今日的捐贈合作記者會上，屏東縣縣長周春米提到，屏東縣政府自105年與南山人壽慈善基金會合作推動微型保險迄今，已協助超過16萬人次的低收入、中低收入戶及身心障礙者投保南山人壽微型傷害保險，截至今年南山人壽慈善基金會累計捐款逾新台幣3,300萬元。今年更將火災不便費用保險納入微型保險，以因應急難事故，將使弱勢保障更多元化。

而近年來，金管會積極推動普惠金融政策，希望促進社會包容性成長，因此自109年即導入普惠金融衡量指標。金管會保險局副局長林志憲蒞臨記者會時也提到，普惠金融是經濟成長、創造就業機會及社會發展的加速器，近年來從金融服務可及性、使用性及品質等各面向，國內均有顯著進步。此外，更多金融業者的商品或服務，都開始從促進公眾福祉角度出發；而各種微型保險的推出，就是具體成果之一。期待未來更多業者響應，共同形塑「以人為本」的金融體系。

南山人壽積極配合主管機關推展微型保險之政策，與全台多個縣市政府進行長期捐助與合作，包括今年在內，也多次獲頒保險卓越獎之「微型保險推展卓越獎」金質獎。南山人壽總經理暨南山人壽慈善基金會董事范文偉提到，公益服務是保險業的使命，所以南山也致力於為臺灣社會提供普及化、可負擔且高品質的金融服務。今日，結合慈善基金會與南山產物，南山推出全國首張財產保險微型保單，之後也將持續針對其他弱勢族群量身打造商品與服務，保障各類社會與經濟弱勢基本人身與財產安全，落實普惠金融與公平待客的社會責任。

南山產物董事長蔡漢凌補充，專業、效率、溫暖、關懷一向是南山客戶服務的DNA。未來對於火災不便費用保險之理賠申請，南山產物將秉持視客如親的態度，協助受災保戶儘速獲得不便費用保險金之理賠，真正落實保險業急難救助的使命。

隨著氣候變遷對環境的衝擊加劇，災難意識與防災應對已成為全球性議題。除了極端氣候之颱風、地震等天然災害，火災的防範也刻不容緩。根據內政部消防署統計，今年1~６月國內發生火災次數達10,768起註一，平均換算下來等於近三小時就會有一起火災事件。南山產物近年亦在本業之外、積極投入防災的宣導。舉例來說，透過南山人壽慈善基金會舉辦「原鄉關懷列車」活動，今年已於全台10個資訊傳播較缺乏的偏鄉地區，宣導用火、用電安全等知識，總計參與民眾近千人，希望藉此為防災教育扎根，提升民眾的防災意識。