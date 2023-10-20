全台唯一三鐵共構科技產業聚落 左營高鐵科技之心公辦都更北上招商

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高市府財政局辦理全台唯一三鐵共構科技產業聚落「左營高鐵科技之心公辦都更案」已於今年10月5日公告徵求實施者，高雄市副市長林欽榮20日偕同財政局、交通局首長到台北舉辦招商說明會，吸引大型壽險公司與知名建設公司等20餘家廠商到場參與。

林欽榮表示，此案開發基地位於高鐵左營站西側及半屏山風景區南側，往北經由翠華路可於5分鐘內抵達台積電進駐的楠梓產業園區、往南可連結國道10號及國道1號高速公路，具備高科技S廊帶產業發展核心樞紐與三鐵共構交通優勢。

此案共有3塊基地，使用分區為第三、四種商業區，面積共約5300坪，預估開發後量體約7萬坪，民間投資總金額約175億元，可規畫A級商辦大樓、會展空間、商業設施等多元機能，串聯周圍產業園區形塑商業辦公聚落，將左營高鐵站區打造成北高雄重要商辦中心門戶。

林欽榮補充，本案基地具有交通區位優勢，可透過TOD軌道串聯南北一日產業圈，且為解決產業發展所帶來車流及提升左營、楠梓交通服務量能，中央及地方已投入100億交通建設計畫，將現行翠華路30公尺路幅拓寬至40公尺，預計今年10月16日動工，2024年底完工。

此外，新台17線濱海道路南段興闢計畫，已於今年9月15日動工，預計2026年底全線通車，後續並有台39線、高屏二快、國道7號、國道1號楠梓交流道連接至半屏山東側新設匝道等新闢交通建設串聯，將完善整體區域交通路網。