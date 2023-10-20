郭台銘指台積電設廠政府沒做規劃 政院反擊

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台積電放棄進駐龍科三期，引發各界討論。力拼2024總統大選的鴻海創辦人郭台銘20日直指台積電設廠要有規劃但政府都沒做，對此，行政院隨即強調，半導體產業對台灣具國家高度戰略意義，政府一直以來皆跨部會全力支持，積極打造產業友善投資環境，並盡力協助包含台積電在內的廠商於國內尋找適合建廠廠址，請郭台銘不要為了選舉私利全盤否認政府與民間多年來的努力成果。

針對郭台銘發言，行政院發言人林子倫20日表示，半導體產業對台灣具國家高度戰略意義，政府一直以來皆跨部會全力支持，包含修正通過有台版晶片法之稱的產業創新條例第十條之二，鼓勵國內產業投入開發前瞻創新技術及購置先進製程設備，並且，為深化我國半導體優勢並發展多元應用，政府正在規劃「晶創臺灣方案」，預計在10年內打造台灣成為國際IC設計重鎮，期盼在國內產業攜手合作下，推動全球半導體領域的科技創新。

林子倫表示，對於半導體產業所需用地、用水、用電及人才需求，政府也持續透過產、官、學與各地方政府共同合作，積極打造產業友善投資環境，並且盡力協助包含台積電在內的廠商於國內尋找適合建廠廠址，以利台積電等半導體產業根植台灣，進一步強化台灣半導體優勢地位，包含台積電設廠龍潭科學園區一期、台南科學園區以及進駐高雄楠梓園區等，都是最直接的實績。

林子倫表示，政府樂見郭台銘提供產業發展上的專業意見，但也請郭台銘評論前應實際了解近年來政府施政與政策內容，切勿為了選舉私利，全盤否認政府與民間多年來的努力成果。