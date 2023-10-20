仁濟院重陽敬老13載 「保庇天后」與500名獨居長者同樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台北仁濟院長期深耕高齡服務，活動辦理也常年不間斷，由仁濟院主辦的「重陽敬老活動」已邁入第13個年頭。經過疫情後，2023年重陽節前夕重新啟動，邀請中正、萬華及大同區近500名的獨居長者參與。在1919藝文中心提供豐盛饗宴、安排精彩活動，與長者同樂。

仁濟院董事長林明成表示，過去幾年因為疫情，人與人的互動受到限制，且獨居長者的人際關係本來就較為薄弱，疫情期間、因應疫情變化，仁濟院改將五星級的餐點送到長者家中、增加電話問安，就是為了讓長者在家也能感受關心。今年疫情終於緩和，仁濟院又再次重啟重陽餐會，讓長輩們能夠再次走出戶外，齊聚一堂，在活動中與朋友互動，找到老年生活樂趣及目標，重拾活力。

仁濟院的獨居長者關懷活動，採取的是一群老友的長期陪伴的方式，透過志工與長輩配對編組，並透過重陽餐會，小型餐會，年節贈禮等活動，拉近彼此的關係，減少孤獨感，使老有所伴。

仁濟院目前在萬華，大同，中正區共有44個小組，志工與長者間互動頻繁，關懷超過10年的有10多組，是疫情期間彼此互相支持的重要力量。仁濟院希望能達到與長者一起「共老共好」，再一起度過下一個十年。

今日登場的「重陽敬老活動」活動現場備有豐盛餐點，院方也特地安排莊敬中學的學生在活動開始，為長者們帶來經典MV舞曲，席間還安排了樂團演唱，雜耍、魔術，一連串的演出趣味十足。今年更邀請「保庇天后」王彩樺來到現場，為長輩們表演耳熟能詳的歌曲，就是希望長輩們過個開心的重陽節。

仁濟院為使年長者的照護更趨完善，年年都有精心安排，注重長者身心健康的同時，也帶入世代的交流及視角，讓更多青年學子在參與的同時，更了解樂齡照護。

林明成強調，仁濟院進行長者照護活動已持續百年歷史，從一間療養院中的安老室開始，在長者照護領域的發展逐年進步，直到現在的規模，始終維持著「關懷老人」的理念。他也透露，仁濟院目前正在規劃「高齡者學習成長的示範中心」，未來將可以提供高齡者完善醫療照顧、多元課程，並成為高齡服務的發展基地，目標要讓長輩們都能夠持續學習與成長，讓更多長輩能夠活出精采的人生。