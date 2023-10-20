《傳產》滿足會員懶商機 電商通路APP優化卯足勁(3-3)

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【時報記者張漢綺台北報導】因應智慧型手機傍身、消費者快行動、懶商機消費需求，統一超(2912)、全家便利商店(5903)、寶雅(5904)及富邦媒(8454)積極優化APP介面及網路搜尋，滿足會員行動購物消費需求。

統一超自2014年起持續開發智能便利服務導入會員日常生活，如：2020年自創OPEN POINT APP發票日誌服務、結盟集團內外10大主流支付工具綁定會員載具服務，會員嗶一下即可秒完成支付、累點、存發票3大購物流程，還可享有自動對獎、中獎推播服務、線上預約超值商品兌獎服務，完善的介面讓OPEN POINT APP於2022年5月榮獲MIC資策會產業情報研究所票選最常使用APP，12月榮獲2022 APP store Awards年度熱門排行第9名，也是唯一連續3年入選年度前20大熱門排行APP的零售業者。

「全家」會員APP將虛實渠道整合串接，提供虛實切換且有效率消費體驗，如上半年推出的「FamiNow」多元履約服務，提供消費者商品預訂快取、跨店取、外送到府等彈性消費方式，並於8月推出業界首創的「包裹預約自取」，讓會員可提前用APP預約包裹、到店免等候，成為最省時取貨平台，提升會員黏著度，「全家」於今年領先業界推出隨買跨店取「共享」功能，結合「隨買跨店取」的特色功能與共享機制，以全商品開放共享、帳戶與商品兩大共享模式、共享人彈性設定三大特點，回應消費者日益變換的消費需求。

值得一提的是，可跨通路10萬特店累點無上限的全盈+PAY，用戶數突破160萬，助攻全家點數Fa點流通性持續躍升，全盈+PAY更於8月底正式跨入金融場景，進駐Android版本元大銀行App，為全台第一個嵌入銀行App的電支業者，也讓全家會員累Fa點更便利。

寶雅為提供會員更完善服務，POYA APP自8月31日全面更新，設置會員專區，提供會員資訊、等級消費資訊、訂單資訊、功能區塊、會員紅利點數、印花及其他功能，透過點選下方「優惠券」可篩選各別類優惠券於會員專區點選「我的優惠券」顯示，並提供專人於週一到週五上班時間回覆，以及機器人24小時回覆服務。Momo亦不斷升級網站搜尋體驗，使消費者快速地找尋到符合自己興趣和需求的產品，像是透過「個人化推薦版位」為消費者節省找尋商品的時間；momo亦精進商品館架的搜尋細緻度，消費者可於各品類的專屬館架中，進一步輸入關鍵字搜尋此館別中的商品；同時新增「品牌追蹤」功能，藉由品牌追蹤使消費者能更快速進入品牌專頁、隨時掌握品牌第一手優惠活動，充分運用數據科技打造個人化網購體驗。

滿足會員多元行動支付需求亦是零售通路重點業務，統一超7-ELEVEN近幾年陸續將OPEN POINT生態圈觸角深入各大支付工具，目前已有icash2.0、icash Pay、OPEN錢包、街口支付、LINE PAY、台新PAY、Pi錢包、橘子支付、悠遊付、Google Pay等10大支付工具完成OPEN POINT會員系統整合，近3年來會員綁定支付服務使用人次倍數成長，今年跨海與Google Pay國際支付深度合作，應用數位科技創新系統串接模式，將會員、點數、支付整合為一，並完成與Google Pay完成會員X支付系統整合，成為全亞洲首家以「會員生態圈」串聯「國際支付」加值服務零售業者，為顧客省去開啟多重APP、等待結帳時間，同時簡化門市作業程序、提升顧客服務量能。

「全家」店舖支援逾30種支付方式，包含全盈+PAY、My FamiPay、Fami錢包等，囊括電子支付、信用卡、票證、行動支付等4大類別，同時更與全盈+PAY、街口支付、Pi拍錢包、玉山Wallet、歐付寶、橘子支、悠遊付、台新Pay、悠遊卡、一卡通等10大支付工具進行會員整合，使消費者不需另外報電話，結帳即可同時累積「全家」會員點數，帶動2022年非現金交易比例與2021年相比成長逾1成。

寶雅的POYA APP亦將POYA支付+寶雅線上買全面串聯，會員只要直接掃描商品條碼，跳頁出現商品資訊及導入線上買網址，支付方式可選擇儲值金支付或是綁定信用卡，打造出門市、線上串聯購物無極限，以多元方式提升消費者購物體驗。momo自2019年投入點數經濟的發展推出「mo幣」後，即加速「mo幣生態圈」規模化，除了於momo購物兌抵、momo聯名信用卡累幣、台灣大電信帳單折抵、MyVideo租/購片、MyMusic音樂線上折抵、凱擘大寬頻有線電視與固網帳單等扣抵服務，至今累積服務會員數超過千萬，2023年「mo幣發行量」將朝100億規模邁進，並積極拓展多元場景的流通計畫。