《鋼鐵股》中鴻內銷盤價止3連升 鋼市供需加速平衡中

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【時報記者葉時安台北報導】中鴻(2014)周五開出112年11月份內銷及112年12月份外銷盤決議，內銷方面，熱軋、冷軋、鍍鋅全面平盤，止步連續三個月上升。外銷則依產品及地區別調漲，實際報價視當地市場行情而定。中鴻表示，考量鋼廠數月以來僅反映部分增加成本，預計鋼價底部堅實；然為維持下游基本接單動能，且顧及市場穩定，故本次平盤。而後續各國鋼廠降產規模逐步擴大，將加速鋼材供需回歸均衡。

中鴻進一步說明，10月7日以巴衝突爆發，油價區間震盪，並無旋即向上，對全球通膨風險影響尚待觀察。而10月10日國際貨幣基金(IMF)預計今明兩年全球經濟可保持韌性，成長增速分別為3.0%和2.9%。10月17日時世界鋼鐵協會(worldsteel)也表示全球鋼鐵需求谷底已過，將2024年全球鋼鐵需求成長率上修至1.9%(原1.7%)，較今年增加約3460萬噸，鋼市將保持穩健復甦。

當前煤鐵原料價格保持高位，在成本高漲壓力下，各國鋼廠紛紛進行歲修或調節產量；歐洲ArcelorMittal鋼廠自10月起陸續進一步減產，大陸國統局10月18日公布粗鋼日均產量連三月下降，9月為273.7萬噸，較上月續降1.8%，顯示各國鋼廠降產規模逐步擴大，將加速鋼材供需回歸均衡。