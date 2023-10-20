創齡~銀向樂活運動會 力邀萬歲爺奶齊聚臺中奪金牌

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「創齡~銀向樂活」全國老人福利機構運動會，於19日在台中國際展覽館隆重登場，由衛生福利部社會及家庭署_周道君副署長、永信社會福利基金會_趙明明執行長、臺中市政府社會局_廖宗侯主任秘書、嬌聯股份有限公司_楊少逸協理及國立臺灣師範大學_姜義村教授等人，也親臨現場為長者加油！

永信社會福利基金會_趙明明執行長分享:「揮別三年的疫情，提振長者的運動活力，開場秀特別邀請廣場舞天王_麥克斯老師帶領232位長者跳廣場舞，提供不一樣的暖身運動體驗。今年參賽選手的平均年齡為82歲，其中有36位長者超過90歲、108位長者超過80歲，他們也展現出全力以赴爭取勝利的決心，讓社會大眾看見機構失能長者的自信與活力。」

來自松柏園養護中心_阿雄爺爺分享:「運動會前，我因身體關係常常進出醫院，甚至還留置鼻胃管，我心想慘了！這次可能無法參加運動會，社工小姐一直不斷鼓勵我，爺爺！我們要一起加油！不到最後一刻不放棄！每天練習吹箭30分鐘，我也感覺心肺功能有變好了，雖然還未能移除鼻胃管，但是已逐漸恢復往日水準，因此我再次擔任松柏園的運動員。今天的比賽，我要為自己贏得一面獎牌！」

運動會，希望能讓機構長者走出房門「作伙來運動」，為了「得冠軍拿金牌」來點燃他們的生命鬥志，進而改寫屬於他們的人生歷史，並能在人生路上恣意而行。