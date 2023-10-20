人體健康產業首創先例 「TPCAVA認證機構 攜手企業品牌 共創專業人才培育／工作媒合平台」

臺灣人體職能認證機構（TPCAVA）一直以來引領著人體健康產業，而截至2023年10月，機構不僅已匯聚18位體適能/運動醫學/物理治療的專業師資，更籌劃開立了30門專業課程；涵蓋了多個關鍵職業技能。TPCAVA至今日已開設了137天的課程，為學員提供了珍貴的實務經驗。在此期間，培訓了超過300位學員，為業界注入大批優秀的專業人才，並且累積課程參與人次，來到了1723人次，為產業提供了充足的教育資源。更令人矚目的是，TPCAVA成功建立了一個強大的人才招募聯盟，短短3個月的合作推行，就吸引了近30間合作企業單位，共同加入人才就業媒合行列。此外，TPCAVA首次舉辦的「第0屆 TPCAVA優良機構x專業者媒合峰會」是一個標誌性事件，高達近30間知名品牌單位參與其中。透過這次盛會，專業人才和企業共同攜手合作，共同提供高水準的專業知識，同時培養並擴大進修的文化，為整個產業帶來了一次革命性的變革。

【TPCAVA臺灣人體職能認證機構】整合體適能/物理治療/醫療多領域的頂尖師資，讓欲往健身教練、物理治療師、運動按摩師、張力調整師、大專院校畢業生透過專業課程，除了學科能力外，透過大量的術科實際操作，建立基礎觀念，讓學員未來成功媒合合作品牌單位，為人體健康產業內寫下成功的新篇章，開創了專業人才培育和品牌合作的嶄新模式。

於10月15日舉辦的「第0屆TPCAVA優良機構X專業者媒合峰會」，讓產業認識TPCAVA如何藉由培訓專業人才，到未來與合作品牌進行職缺媒合。 當天邀請光田運動醫學科主任/悍草教育總監-陳醫師、禹太健康事業股份有限公司 創辦人-Zac，就企業招募新人，如何降低教育訓練成本、深度剖析臺灣培訓機構跟品牌企業關係等議題進行討論與分享。 TPCAVA 畢業生只要申請《PCA能力認證》（Physical Career Ability 認證） 就可以定期參與人才媒合峰會，與合作單位進行職缺媒合，讓專業人才都能順利獲得優良的工作機會。