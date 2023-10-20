美銀：製造業基地搬離 不會對中國經濟產生大影響

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近年有跨國公司把製造業基地搬離中國，或採取「中國＋1」的策略。美銀證券中國研究部聯席主管兼首席中國策略師吳旖表示，不少傳統低端製造業如紡織業的供應鏈重心，已經從中國轉至東協地區；至於先進製造如科技行業，跨國公司正在採取「中國＋n」策略，惟取代中國需要時間和大量投資。

對於對中國經濟的影響，吳旖指出， 2011年跨國公司曾佔中國出口54％，今年前八個月跌至不足30％，跨國公司不再將中國視為全球製造基地，中國出口增長主要由中國私營企業（POE）推動。但她認為，此不會對中國經濟產生巨大影響，因淨出口對中國GDP的貢獻僅在1％至3％左右。

該行大中華區消費研究主管羅辰表示，歐美市場偏好將製造基地設在東協的同時，中國公司亦正將業務轉移到中國境外，擴展至越南、柬埔寨，亦有搬到印尼。 東協國家如越南也提供免稅優惠，吸引中國企業在境外開展業務。

吳旖表示，中國早在2014至15年已開始意識到，由於面臨人口挑戰，低端製造業出口結構不再可持續，故冀升級轉型至先進製造業。不過，現時中國缺少關鍵的高端軟硬體、設備、材料技術等。若要建立高科技供應鏈，仍面臨許多挑戰，因歐洲、日本等地一直在加碼出口禁令和相關限制。如果出現顛覆性新技術，可能會為中國帶來其他機會。