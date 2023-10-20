助青年減壓 蔡總統：連八年調基本工資、明年2月補助大專學雜費

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蔡英文總統今（20）日上午接見「國際青年商會中華民國總會第71屆菁英幹部」時指出，政府以各項政策協助年輕人減輕生活壓力，希望讓年輕朋友有更多機會實現自我，發揮青年影響力。並盼青商會繼續為公共事務帶來積極正面的力量，也持續鼓勵青年參與，一起打造一個更好的臺灣。

蔡英文致詞時首先歡迎各位青商會幹部來到總統府。今年，青商會已經邁入第71屆，這麼多年來，青商會堅持「服務人群，訓練自己」的理念，持續在全球以及台灣各個角落，帶領青年朋友關懷社會，也投入社會服務。

蔡英文指出，像是青商會「329完美角落」計畫，除了與學校、社區合作，改善地方閒置空間的環境及安全，也讓參與青年對自己家鄉有更深入的認識。青商會也發起「青年影響力計畫」，並且舉辦論壇，討論青年發展、永續城鄉等議題。她要感謝每一位青商會幹部的付出，為社會帶來正向改變。

她認為，青年是帶動國家創新、發展最重要的力量，因此，政府也全力支持年輕朋友，連續八年調升基本工資，今年，更推出TPASS通勤月票，還有持續擴大租金補貼。針對還在就學的年輕人，也會從明年2月開始補助私立大專學雜費。

蔡英文表示，政府以各項政策協助年輕人減輕生活壓力，也是希望讓年輕朋友有更多機會實現自我，發揮青年影響力。青商會也每年選拔「十大傑出青年」，鼓勵所有努力貢獻社會的青年朋友。她要再次感謝青商會，讓社會看見青年的創新力和行動力。

蔡英文指出，明年元旦總統府升旗典禮將由青商會主辦，她除了感謝所有投入籌備的夥伴，也希望青商會繼續為公共事務帶來積極正面的力量，並持續鼓勵青年參與，「讓我們一起努力，打造一個更好的台灣」。