北市第2季房市指標公布 地政局：房價走高交易疲軟

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台北市地政局發布2023年第2季房市指標溫度計，資料顯示住宅市場供給面由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈，近期市場供給略有升溫；需求面維持偏熱黃紅燈，近期市場需求持續偏熱；交易價格面維持過熱紅燈，中長期市場價格趨勢持續走高；交易量能面維持偏冷黃藍燈，近期市場交易量能仍偏弱；負擔面則由偏熱黃紅燈轉過熱紅燈，近期住宅負擔略升，但中長期住宅負擔仍高。

北市地政局表示，受到核發住宅類使用執照宅數及住宅建築貸款核准金額指標上升影響，供給面第2季由偏冷黃藍燈轉穩定綠燈，構面分數由4.00分上升至4.50分，雖仍低於前1年同期的「綠燈5.25分」，然而高於前5年均值「4.45分」及前10年均值「3.93分」，近期市場供給略有升溫，不過觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期供給尚稱穩定。

北市地政局指出，受到每千戶購屋家戶比指標影響，需求面第2季維持偏熱黃紅燈，構面分數由7.33分下降至7.00分，仍高於前1年同期的「綠燈6.00分」、前5年均值「5.58分」及前10年均值「5.07分」，近期市場需求持續偏熱，觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期需求緩步成長。

至於交易價格面，北市地政局說明，第2季維持過熱紅燈，本季各項指標及構面分數仍居高不下，構面分數已連續6季維持10.00分，與前1年同期「紅燈10.00分」持平，高於前5年均值「9.20分」及前10年均值「8.71分」，觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場價格趨勢持續走高。

而交易量能面，北市地政局表示，受到買賣移轉棟數及建物買賣周轉率指標上升影響，第2季維持偏冷黃藍燈，構面分數由2.33分上升至4.00分，仍低於前1年同期的「綠燈5.00分」、前5年均值「5.10分」及前10年均值「4.55分」，近期市場交易量能仍偏弱，觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期市場量能持續下降。

最後是負擔面，北市地政局解釋，受到房價所得比及貸款負擔率指標上升影響，負擔面第2季由偏熱黃紅燈轉過熱紅燈，構面分數由8.00分上升至9.00分，與前1年同期「紅燈9.00分」持平，高於前5年均值「8.05分」及前10年均值「8.19分」，近期住宅負擔略升，觀察前5年及前10年均值趨勢，中長期住宅負擔仍高。