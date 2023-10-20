西螺廣興宮神明不在家？ 3尊王爺指示要攜伴、搭轎看武術嘉年華

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一年一度西螺七崁武術嘉年華會明（21日）將在西螺森活武術園區舉行，供奉三山國王的西螺廣興宮日前有信徒夢見3尊王爺都不在廟裡 ，透過擲茭詢問，三尊王爺指示21日下午要各自搭轎、且要帶夫人一起要去看開幕表演；七崁武術文教基金會十分驚喜，這是舉辦20年幾來第一次有神明要蒞臨欣賞。

西螺廣興宮三山國王會會長郭怡青2度夢見三尊王爺不在廟裡，加上最近友宮來訪的太子爺、媽祖都有往廟內衝的情形，心想會不會是王爺想出去走走？於是向管理委員會報告，9日在主委廖學聰見證下擲茭請示。

郭怡青說，她也在為七崁武術嘉年華會排練一場比武招親的歌仔戲，一直都有向王爺稟報請求加持，所以9日擲茭時先詢問是否想參加活動？接著問3位王爺是否要去七崁武術嘉年華會看戲，都得到聖筊。

郭怡青再請示是要一起搭大鼓車或搭神轎？擲茭結果是3個王爺要各自搭一頂轎子！接著再請示是否攜伴同行？又是得聖茭。

廣興宮本月12日舉行定期會正式確認巾王、明王、獨王三尊王爺21日將首次要各自帶著夫人去看戲，也就是西螺七崁武術嘉年華的開幕演出。

主委廖學聰說，那天擲茭王爺們似乎非常歡喜，廟內的3位王爺偶爾會受邀到外地參加活動，但各自搭轎子出遊又帶著夫人是第一次。

三頂轎子出門至少要動員25人，廟方原本擔心缺乏人力，志工們得知後，近30人報名當轎伕、持令旗、拿標示牌。

明（21日）中午就上轎，13點出發徒步走到數公里外西螺大橋旁剛啟用的森活武樹園區，將坐在觀眾席後面的香案上。

巧合的是主辦單位西螺七崁武術文教基金會的前董事長李明哲也是廣興宮的副主委，他說，舉辦七崁武術大會師這麼多年來，這是首次有神明要來看，大家都感光榮與振奮。

李明哲表示，三山國王是客家族群的重要信仰之一，廣興宮前年遭祝融，歷經一年多整修即將完成，王爺們這次走出廟外也許也是一個新起點的象徵，讓信徒們重新了解與認識。

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