影》台日好茶聯手 台東紅烏龍、抹茶變身大福端上桌

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台日好茶合作推出新滋味，辻利茶舖首度與台東縣政府創立的區域茶品牌台東紅烏龍合作，以茶入甜點推出抹茶、紅烏龍茶及洛神花3種口味大福。民眾一吃大讚口感像是冰淇淋，直問「台東有設店面嗎？在哪裡可以買」

台東副縣長王志輝致詞時坦言，「昨天原本只想淺嘗1口，但我得說真的太好吃、太好吃了！害我一不小心就吃掉兩顆，其實很多人都擔心我的身材，大家請先不要擔心了，吃比瘦更有福」，笑翻在場賓客。

辻利茶舖表示，創辦人內田翔太郎任職於辻利茶舗多年，即時交流與互動以理解顧客需求、口味喜好等，更擔任台東紅烏龍茶品牌顧問，體會到現有品牌除了長年熱銷的抹茶、日本茶以外，也能有其他口味延伸及發想。

辻利茶舖指出，此次將日式大福經典和風甜點嚴選台東出產的優質在地新鮮洛神花、結合了烏龍茶獨特香氣和紅茶甘甜滋味的台東紅烏龍茶，融合傳統與創新，相信能給大家帶來難以忘懷的味覺享受。

辻利茶舖首度與台東區域茶品牌台東紅烏龍合作，結合辻利茶舗在台經營團隊監製的全新品牌內田家UCHIDAYA，以茶入甜點，推出「三方聯名冰心大福禮盒」，包含辻利丸倉抹茶、台東紅烏龍茶、內田家洛神花3種口味冰心大福。即日起限量預購100盒，11月23日正式開售，在辻利茶舖官網、蝦皮商城及樂天市場都能買到。