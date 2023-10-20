前往主要內容
工商時報LOGO

拋售台積電ADR 美媒：投資人改抱這檔晶片股

  • 中時新聞網
根據美國財經媒體報導，部分基金經理擔憂台海緊張局勢升溫，紛紛拋售台積電股票轉而買進ASML。圖／美聯社
根據美國財經媒體報導，部分基金經理擔憂台海緊張局勢升溫，紛紛拋售台積電股票轉而買進ASML。圖／美聯社

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

【中時新聞網 邱怡萱】股神巴菲特在今年第一季出清台積電ADR全部持股，表達對於台海局勢的擔憂，根據美國財經媒體報導，部分基金經理擔憂台海緊張局勢升溫，紛紛拋售台積電股票轉而買進ASML（艾司摩爾）。

報導指出，部分投資人開始拋售台積電股票，像是Martin Currie基金經理Zehrid Osmani去年初開始減持台積電持股，並在5月全部賣光；Shelton Capital Management基金經理Bruce Kahn 去年10月開始賣出台積電股票，並在1月出光；避險基金Plato Investment Management也說，為這家晶圓代工巨頭感到「緊張」。

Martin Currie和Plato出清台積電ADR，與此同時，他們開始轉向買荷蘭半導體設備製造商ASML股票，這家半導體設備商也是台積電重要的供應商。

Plato投資策略主管David Allen表示：「台積電是一家很棒的公司，但從主權角度來看，一旦情況惡化，誰知道正確的估值是多少。」

Shelton Capital Management的Kahn也說，目前台積電的估值尚未反應地緣政治的摩擦，人們認為不會發生任何事情，這就是風險所在。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 子女買房爸媽出錢！房地合一稅率變45％原因曝光

  2. 台積電法說會 四大重點一次看

  3. 輝達晶片禁銷陸 引爆AI股多殺多 法人看台股「4好3壞」

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。