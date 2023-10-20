「和毅明金」舉辦公開茶會感謝住戶 體驗土城蛻變後的成長

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新北市土城近年360度翻轉，不僅成為科技業設廠首選，多個重劃區規劃吸引多家建商搶攤買地，其中「暫緩重劃區」近年房價成長迅速。根據實價登錄，今年「南暫緩重劃區」房價已逼近每坪60萬元，永寧站新成交價格也已突破6字頭。不只如此，暫緩重劃區是今年新北市以土城推案量最大、房市交易也最熱鬧，未來還有土城交流道、司法園區、捷運萬大線二期及統一複合商場等利多遠景，讓近年房市一路走高。

2006年土城1.0，海山站完工、台65線動工、學府裕民商圈成形及暫緩區解禁；2016年土城2.0計畫，包含暫緩開發區完成、捷運萬大線動工、土城醫院BOT案，土城每10年就會有一次較大的改變，接下來，2026年後土城3.0將轉型科技城市、北土城交流道完工，司法園區開發、看守所遷移計畫及捷運萬大線完工。

土城擁有產業、科技業挹注發展，並有板南線線捷運、未來可銜接捷運三鶯線，加上未來捷運萬大線也可與板南線土城站銜接轉乘；而國道3號增設「金城交流道」7月以27億2000萬元標脫，預估2027年完工，完工後可有效分散中和交流道及土城交流道車流，改善整體交通運輸效能，未來往返土城，將會更為便利，整體利多帶動房市。

土城可望複製南港經驗、華麗轉型，成為北台灣科技廊道核心。其中「土城AI全方位智慧園區」預計2025年完工，基地面積1.6萬坪，總樓地板面積約10.7萬坪，將成為新北市規模最大科技園區，可串聯TPARK遠東通訊園區、頂埔科技園區、永寧科技園區等，成為北台科技廊道核心，也讓土城從過去的工業區華麗轉身；日前統一集團的租地委建案，預計斥資6.98億打造地下3層、地上7層的複合式商場，除引進7-ELEVEN、康是美、星巴克等品牌，並建立新北營運總部，預計2026年登場。

看好地段及海山未來的發展優勢，「和毅明金」感謝住戶的支持以及即將取得使用執照的重要日子，於9月30日舉行公開茶會；現場也展示全新41坪實品屋，從客廳到卧室、廚房到浴室，再加上室內格局的＋1房，讓住戶眼睛為之一亮。

和毅建設邱主任表示，同樣40坪的空間，加一房的坪效就是具有優勢，可以自由發揮，不論做為辦公空間、工作室或放置按摩椅、酒櫃擺設，空間發揮可以極大化，是和毅明金很大的產品優勢，增加客廳質感；和毅明金地理位置具備商業區地利條件，就像是小型的信義計畫區，另外暫緩重劃區和捷運土城交流道這二項政府重大公共建設開發，讓暫緩重劃區北側更具備了優勢。

由於基地面積不大，因此，一開始就決定採「先建後售」的方式，就是為了讓住戶安心，期間雖遇到疫情影響，但還是一步一腳印的完成；現在工程期已經完工，近期也會取得使照，住戶大多已完成對保，也代表再過不久，就可以入住。

「和毅明金」位在核心區域，不論開車或搭乘大眾交工具，都極為便利，土城醫院已是土城當地原有的系統，就醫不受距離影響；也將帶領大家一同見證這喜悅的時刻，現場也會送出伴手禮，感謝購屋者的支持。