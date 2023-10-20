港股收盤創年內新低 全周跌641點 百度跌16％

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美國10年期美債殖利率首次觸及5％的16年高位，美國聯準會主席鮑爾表示，經濟強勁及勞動力市場持續緊張，可能會為進一步升息提供理由，那指及標普500指數連跌第三日。恒指19日跌逾400點後，今日受A股拖累下再挫逾百點，恒指創今年以來收盤新低。

恒指開低168點報17,127點，之後反覆震盪，曾倒升13點，見17,309點全日高，之後乏力，中午跌70點。午後三時後跌幅擴大至177點，低見17,118點，僅差24點便觸及10月4日創出的今年低位（17,094點）。恒指收跌123點或0.72％，報17,172點，創去年11月10日以來之今年收盤新低。

恒指連跌三日累計挫601點，全周跌641點或3.6％。20日大盤成交827.76億港幣。國指跌52點或0.89％，報5,871點。科指創逾四個半月低，收盤跌38點或1％，報3,662點。

A股延續上日跌勢，上證指數20日失守三千關，低見2,977點，創年內新低，收報2,983點，跌22點或0.74％。

個股表現方面，騰訊跌0.8％報289港幣，成交居首有55.33億港幣。美團跌2.4％；近日走強的小米跌2.1％，全周漲5.6％。舜宇光學全周升6.3％，為表現最好藍籌。

主打人工智慧的百度持續有賣壓，今日再跌3.2％，全周跌16.3％，為表現最差藍籌。

港交所中午公布第三季股東應佔溢利29.53億港幣，年增長30.5％，好過市場預期，收盤升0.9％報285港幣。

今日約有193檔股份創過52周低，包括：京東、李寧、領展、京東健康、信義光能、恒生、中銀香港、中信股份、百威亞太、九毛九、港鐵、海螺水泥等。