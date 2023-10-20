《台北股市》周K翻黑 外資本周再賣台股近500億元

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【時報記者任珮云台北報導】受到美國殖利率衝高影響，週五台股一度下跌百餘點，所幸終場跌幅大幅收斂，僅小跌12.01點，但本週台股週線還是大跌341.85點，跌幅-2.04%，周K收黑，平均日均量2833.14億元。

本週法人再度呈現投信買、外資與自營商賣的態勢，外資本週賣超492.46億元，自營商減碼206.78億元，僅有投信連續第12週加碼40.54億元，三大法人合計賣超658.70億元。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，晶圓龍頭大廠公布財報及財測優於預期，並且扭轉了上一季相對保守的態度，第三季營收年減-14.6%，毛利率和淨利率分別為54.2%及41.7%，雙率優於預期；財測方面，預估第四季和全年營收年減幅度可望收斂，惟受到3奈米製程量產初期的成本壓力，第四季毛利率和淨利率可能受到壓抑，然長期毛利率仍可望維持在53％水準；此外，第三季存貨週轉天數已由91.8天下降至89.3天，第四季庫存將來到更健康的水位，也預告半導體底部已過。

廖炳焜認為，龍頭大廠釋出正向風向球，加上美國第四季財報有望翻正，2024、2025年盈餘成長將加速至雙位數，以及手機、PC、消費性電子年底有望出現庫存回補，配合大選前的市場作多心態，至年底前整體台股走勢處於有利態勢，可留意企業財報毛利是否上升、年底備貨狀況等，不過仍須留意以巴衝突壓力推升油價、美債殖利率飄高等近期不確定因子對市場的短線影響。

至於美國晶片禁令升級對科技族群的影響，廖炳焜分析，該禁令影響擴及Nvidia為中國降規的AI晶片，目前研判首當其衝的是美國AI晶片業者，對台廠的影響較為間接，且因為市場主要期待H100高階伺服器在2024年貢獻的營收獲利，而台灣組裝廠主要客戶來自歐美國家，因此影響有限，加上各大龍頭廠商持續投入AI開發，看好AI長線趨勢不變，台廠也可望因「代工」角色而有更多彈性，惟對台灣相關AI族群的持股信心短期難免受衝擊，整理時間將拉長。

選股方面，廖炳焜建議，在指數大箱型區間震盪之下，選股宜逢低布局，科技族群可聚焦半導體先進製程、AI供應鏈商機、記憶體、IP、衛星通訊等，非電族群則建議新能源車供應鏈、紡織製鞋、航空，另外，明年業績成長股亦是值得留意的族群。