臺美直航新紀元 交通部觀光署率領業者北美攬客

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

根據交通部觀光署統計，2023年1月至8月間，美洲地區旅客累計超過38萬人次，其中超過一半前來臺灣進行商務、會展及觀光活動。這一數字已達疫情前同期約77%，顯示出復甦進度良好。隨著星宇航空於今（2023）年4月首航美國，臺美直航再添一股生力軍。目前，臺灣有3家國籍航空公司提供北美服務，其中長榮航空經營8個航點，中華航空經營5個航點，而星宇航空則預計於今年底增至2個航點。這意味著臺美直飛路線將邁向新里程碑，讓美洲地區旅客來臺更加便利。

為了進一步推廣臺美直航以及促進臺灣會展產業的發展，交通部觀光署於10月17日至19日，聯同國內會展業者及臺灣3家航空公司，前往美國拉斯維加斯參加美洲國際獎勵旅遊與會議展（IMEX America）。在這次商務推廣活動中，觀光署積極宣傳臺美直航便利性，同時鼓勵買家充分利用「加速擴大吸引國際觀光客方案」。

IMEX America 2023臺灣館3天展期共計完成百場商務洽談，其中主要買家來自美國與加拿大地區，臺灣展館的主題以「親山、親海、親環島」為基礎，展示臺灣多元的自然景觀和文化建築。此外，臺灣展館內共舉辦2場團體簡報，參與者主要是會議活動設計公司（PCO）、目的地管理公司（DMC）、公關公司及旅行社等。

今年，許多美國城市目的地皆擴大展出，如波士頓、洛杉磯和舊金山等。同時，歐洲及中東，包括捷克、希臘、西班牙及杜拜等，仍積極參展，顯示各地均將此展視為推廣MICE目的地之重要展覽，亦為我國參展廠商拓展商機之絕佳機會。

交通部觀光署表示，近年來，隨著科技的發展，科技公司的參展比例也逐年上升，包括AI、聊天機器人（Chatbots），以及其他因應市場需求的資料分析應用程式（APP）等技術展示，成為本次展會的亮點之一，會展活動結合科技應用是時代的趨勢，值得業界參考。