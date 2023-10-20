餐飲迎食慾之秋 辣子雞丁軋豬排香麻帶勁 鮭魚餐點滿額免費吃

迎接食慾之秋，餐飲集團紛端新菜搶客。日式餐廳吉豚屋特別推出期間限定創意新菜色「辣子雞丁系列」，並有學生優惠。鮭魚品牌「Supreme Salmon美威鮭魚」於品牌成立10周年之際，首度進駐親子家庭、年輕客居多的新莊宏匯廣場，20日起正式營業，首3日有人氣鮭魚餐點將近半價的加購優惠。 有別於以往的中日料理結合，吉豚屋此次以雙拼的豪華方式來呈現。選用豬隻最為軟嫩的腰內肉來作為豬排主體，再用特殊烘培製法日本直輸的專用麵衣包裹。豬排的口感酥脆中又帶有柔嫩，完整保留肉質的鮮甜；再來則是選用台灣在地雞肉作為主體下去油炸，再以新鮮的辣椒醬以及花椒拌炒的辣子雞丁，整體口感香中帶麻，即起開賣，套餐原價 288元、特價 269元。 另學生只要穿著制服或出示有效學生證，點購任一主餐，即可以65元享有腰內豬排買一送一。不是學生也有優惠，現在購買任一主餐滿250元，刷台新信用卡並出示優惠券即可兌換開胃小菜及飲料一份。

美威鮭魚進駐新莊宏匯廣場，是全台第一家最大的直營旗艦店，20日起正式營業。以「悠閒慢食」模式聚焦鮭魚最自然鮮甜的滋味，除了供應人氣經典料理「松露嫩鮭野菇燉飯」、「嫩烤鮭魚菲力白花椰米」、「極盛鮭魚三重奏」，還端上宏匯新莊店獨家限定全新餐點、色香味誘人的「味噌牛奶鮭魚石狩鍋」、「焦糖鮭蜜披薩」、「南洋香辣海鮮義大利麵」等風味餐點，以及推出更多生魚美饌系列，包括「日式燒霜嫩鮭蓋飯」、「燒霜鮭魚凱薩沙拉」等。

為歡慶宏匯新莊店開幕，首3日有人氣鮭魚餐點將近半價的加購優惠，31日前整筆帳單享9折，消費滿800元還送焦糖鮭蜜披薩。