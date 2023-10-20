衛福部回應護理公會疾呼9大訴求 唯獨打槍這2項

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護理師護士公會全聯會昨（20）公布調查，近8成護理師不贊同衛福部「夜班費補助」政策，並重申九大訴求，衛福部次長王必勝今天召開記者會，對於多項訴求釋出善意，表示會積極研議，但攸關薪資的兩項「應屆畢業護理師年薪70萬」、「補助薪資每人每月1萬元」都遭打槍，強調不宜採無差別式發放，除了夜班費補接之外，再拋出正在研議「繁重工作加給」，但細節及時程未定。

護理師人力荒未解，行政院上月拍板12項護理政策，其中夜班費補助引發各界反彈，護理公會全聯會兩度召開記者會表達9項訴求，其中攸關薪資的「每月萬元補貼」和「保障年薪70萬」兩項訴求，都遭衛福部打槍。

對於護理團體提出「每月萬元津貼」訴求，王必勝表示，我們不主張無差別性的發放，不僅有公平性的問題，也要考慮財源問題。新冠疫情3年期間，所有醫事人員都很辛苦，衛福部不主張無差別式的發放，希望透過夜班津貼，以及提升公醫體系護理人員比例，整體帶動平均薪資，讓市場往正向方向發展。

王必勝透露，除第一階段規劃夜班津貼外，第二階段將研議「繁重工作津貼」，但目前尚未進行實質討論，針對繁重工作定義、津貼發放方式、實施期程、是否可和夜班津貼重複請領等細節，有待後續討論。

至於「保障年薪70萬元」的訴求，王必勝指出，薪資是市場機制，各種醫事人員有各種薪水，就像社會各界有自己的薪水，很少有哪個行業訂定薪水一定要多少，可能有浮動，這是醫療院所付給醫療人員的，有多有少，不宜去強制訂定薪資標準。

另外，護理團體希望盡速訂定三班護病比標準，王必勝表示，今年1月和7月都有開會，討論實證訂定相關標準，8月起透過健保VPN填報目前三班護病比情況，10月召開三場標準共識會議，邀請護理團體及醫院團體出席，預計今年底完成標準共識，明年推動實施。

針對護理團體的其他訴求，開放男性護理師在醫院服替代役方面，王必勝表示會和內政部役政司再討論；健保相關點值保障及護理費調升方面，會依健保體制辦理；至於實習年限延至3年，待護理界取得共識後再議；護生學費相關減免方面，教育部已有相關計畫推動；住院整合照護服務試辦計畫也正逐步擴大辦理；關於評鑑人力標準，可併入評鑑會議討論。