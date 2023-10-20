234體育專班卻僅15運動防護員 議員轟：教育政策大跳票

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高市議員李雅靜20日赴議會參加教育部門質詢，她批評高市府教育局「漠視體育扼殺選手」，原先承諾每個有體育班的學校都會安排運動防護員進駐，但至今卻沒有設置任何運動防護員進駐校園，明年度也只聘任15位，怒轟「教育局政策公然跳票！」教育局長謝文斌答詢表示，未來會逐年增加。

李雅靜表示，根據統計，高雄市共有81所學校、234班體育專班，但高市府教育局在各校所成立的體育班至今沒有設置運動防護員，將選手至於有運動傷害風險之中，經過她多次向市府爭取，教育局承諾會在每個有體育班的學校設置運動防護員。

李雅靜砲轟，教育局在明年編列1180萬經費，預計聘任15位運動防護員，她覺得非常遺憾，全高雄市有234班體育專班，卻僅聘任15位運動防護員，當初承諾每校都會安排運動防護員的政策公然跳票，教育局身為主管機關竟如此忽視體育選手的安全，讓她相當無奈、不滿。

李雅靜認為，這次亞運、全運會及各項運動賽事，高雄在地選手屢創佳績，奪得無數獎牌，應該重視選手的運動安全。運動傷害有可能造成終身遺憾，更可能毀掉選手的運動生命，因此，她要求教育局必須提出中短期計畫，力求班班都有運動防護員。

謝文斌答詢回應，市府編列預算時，特別爭取到明年1180萬經費，將聘任15位運動防護員，此政策不可能一次建置完畢，未來會逐年增加更多預算及輔導人力，他也會於2周內擬定中短期計畫。