力麗觀光2023 ITF線上旅展 超殺優惠3.2折起

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力麗觀光觀察國旅市場，國人七成以上旅遊時間均集中在國定假日或周末，為均衡平假日旅遊並推廣深度體驗等多面向觀光型態，力麗觀光將以「多元主題遊程」來搶占旅客的心，並以「專屬超值優惠」讓旅客荷包省很大。10月20日至11月13日「力麗觀光2023 ITF線上旅展」推出每張3,300元的「聯合住宿券」，再祭出史上超低回饋門檻「買五送一」，等於平均每張 2,750元，平日入住雙人房享超殺優惠3.2折起！「力麗觀光2023 ITF線上旅展」請洽（https://reurl.cc/x6Nb0z）。

力麗觀光聯合住宿券適用於全台經營管理據點，包括宜蘭大同力麗馬告生態園區-棲蘭山莊、明池山莊、神木園區；力麗哲園飯店- 宜蘭羅東木棉道．美學商旅、南投日月潭日潭館、南投日月潭月潭館；南投日月潭力麗儷山林會館-日月潭館；恆春力麗漫旅麗昕緹渡假會館、恆春峰樹屋及花蓮力麗華美達安可酒店。此外，持二張聯合住宿券可平日入住高雄田寮花季度假飯店；持三張聯合住宿券可平日入住宜蘭力麗威斯汀度假酒店，享「豪華/精選客房」一泊三食。近期詢問爆高的日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，可持三張聯合住宿券平日入住，享「精緻雙人房」乙晚（定價22,000元/未含稅與服務費）與「饕沐 全日餐廳」自助式早餐兩客，入住期間可免費使用游泳池、水療SPA池、運動吧與健身房等多項休閒設施，盡情體驗日月潭的無限魅力。

力麗觀光「2023 ITF線上旅展」自10月20日中午12時準時開賣，不僅享有聯合住宿券「買五送一」優惠，力麗觀光10月30日中午12時前特別祭出「限時早鳥優惠」，凡單筆購買5張（含）以上聯合住宿券，即享一次抽獎機會，總計加碼送出66張聯合住宿贈品券，記得設好鬧鐘手刀搶購！

力麗觀光「2023 ITF線上旅展」聯合住宿券優惠如下：

力麗馬告生態園區（宜蘭縣大同鄉）持券平日入住棲蘭山莊，可享「歐式雙人套房」乙晚與早餐兩客，加贈「棲蘭森林遊樂區門票」兩張，持券平日入住明池山莊，可享「雅緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈「明池森林遊樂區門票」兩張，持券不分平假日參與「神木園區」雙人一日行旅，享台北至神木園區交通接駁、導覽解說及雙人午餐。

力麗哲園飯店：持券平日入住木棉道．美學商旅（宜蘭縣羅東鎮），可享「經典套房/商務雙床套房」乙晚與早餐兩客，持券平日入住日潭館（南投縣魚池鄉），可享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈日月潭紅茶禮盒乙盒，持券平日入住月潭館（南投縣魚池鄉），可享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈日月潭紅茶禮盒乙盒。

力麗儷山林會館（南投縣魚池鄉）：持券平日加價1,000元入住日月潭館，可享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈日月潭紅茶禮盒乙份；或持券可折抵「魚藻餐廳」消費3,700元（須提前預約訂位）。

力麗漫旅：持券平日入住恆春麗昕緹渡假會舘（屏東縣恆春鎮），可享「精緻雙人房」兩晚與每日早餐兩客，持券平日入住恆春峰樹屋（屏東縣恆春鎮），可享「精緻雙人房」兩晚與每日早餐兩客。

花蓮力麗華美達安可酒店（花蓮縣花蓮市）：持券平日入住，可享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客，加贈「季節套餐」晚餐兩客、館內「Starbucks星巴克咖啡」兩杯、「旅行收納袋四件組」乙份與「花蓮特色伴手禮」乙份。加碼優惠：凡於2023年12月29日前平日入住，限量免費升等「豪華家庭客房」。

花季度假飯店（高雄市田寮區）：持兩張聯合住宿券平日入住，可享「巧月套房」乙晚與早餐兩客。

宜蘭力麗威斯汀度假酒店（宜蘭縣員山鄉）：持三張聯合住宿券平日入住，可享「豪華/精選客房」乙晚與早餐兩客，加贈「舞 日本料理」午餐定食兩客及「知味西餐廳」自助式晚餐兩客。

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店（南投縣魚池鄉）：持三張聯合住宿券平日入住，可享「精緻雙人房」乙晚與早餐兩客。力麗觀光樂觀期待國旅市場動能及來台旅客人次逐步復甦，除持續探索質化的旅宿體驗升級，更著眼於為旅客提供便利服務，現於武陵農場官網可預訂入住「力麗馬告生態園區-棲蘭山莊、明池山莊」，而即將浪漫登場的「2024武陵農場櫻花季」，力麗馬告生態園區會同步提供旅客「賞櫻專車接駁」與「通行申請住房專案」。力麗觀光深耕台灣精緻旅遊，讓充滿活力與驚喜的旅程足跡為生活留下美好，將愉悅假期轉化為生活的多巴胺！