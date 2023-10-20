《半導體》瑞昱Q3賺半股本 Q4示警保守

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【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)今日舉法說會，第三季每股賺5.01元，單季毛利率終結季對季下滑。展望第四季，考量國際情勢仍有風險，訂單能見度有限，瑞昱目前對第四季營運謹慎保守。

瑞昱第三季營收266.78億元，季增加1.5%、年減少10.4%；稅後淨利25.72億元，季增加9.6%、年減少38.9%；每股稅後盈餘5.01元。單季毛利率為42%、季增加0.3個百分點、年減少6個百分點，終結季對季下滑的趨勢；營業利益率為7.5%，季減少0.5個百分點、年減少6.1個百分點。

副總經理黃依瑋表示，在有第二季已經有提前拉貨的狀況下，瑞昱第三季表現穩健，但由於國際情勢仍有風險，訂單能見度有限，加上第四季有半導體季節性因素，故瑞昱目前對第四季營運謹慎保守。

庫存部分，黃依瑋表示，瑞昱第三季庫存週轉天數為111天，相較第二季133天減少22天。就金額來說，第三季庫存實際金額也季減少20%，預期第四季庫存周轉天數會持續下降。瑞昱長期毛利率抱持審慎樂觀，初步目標訂在歷史區間上緣，瑞昱將朝向努力改善產品組合、擴大高階應用，並控制成本。

黃依瑋進一步表示，目前代理商、客戶庫存都已經相當健康，尤其PC、消費性產品，網通也往健康方向前進，但因瑞昱訂單能見度低，不確定性高，所以不敢把庫存壓太低，短期希望低於100天，並依照市場情況動態調整。

營運費用部分，黃依瑋表示，第四季營業費用會是高峰，今年可能也是類似。2024年預計營運費用率和今年相差不多，預期市場需求會逐漸回復動能。