精打細算享受台北漢來！合庫銀信用卡享食宿優惠

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台北漢來大飯店於今年10月7日開幕，即日起至112年12月31日止，持合庫「漢來美食世界卡」、「世界卡」、「無限卡」及「無限金鑽卡」於台北漢來大飯店島語自助餐廳、東方樓頂級粵菜、大廳酒廊、日日烘培坊等餐廳用餐刷卡皆可享85折優惠，2023年年底前持合庫「漢來美食聯名卡」及「漢來美食世界卡」不分平假日入住台北漢來大飯店，僅需5,200元即可享豪華客房（13坪），並提供自助式早餐、迎賓小點、免費停車與免費使用飯店設施。

合庫「漢來美食世界卡」針對年年被饕客評比為台灣最受歡迎自助餐的漢來海港餐廳，提供優先訂位席次，無需漫長等待即可大啖美食，再享漢來美食旗下所有餐廳9折優惠。另外，為回饋忠誠卡友，「漢來美食世界卡」推出消費滿額贈禮，只要每月於漢來美食任一餐廳累積消費滿10次或消費金額達10,000元，即可獲得800元漢來美食電子餐飲券；卡友於生日前兩個月累積消費達20,000元，還可享世界卡專屬生日獻禮「漢來海港平日下午兩人同行一人免費餐券」。

另外，隨著國內外旅遊復甦，合庫體貼客戶潛在需求，自2023年10月1日起至2024年3月31日，持合庫個人信用卡於上月刷卡一般消費滿8,000元，當月可享百夫長行李箱指定款現折8,000元優惠(即以4,800元購買定價12,800元的百夫長®旅行箱）。