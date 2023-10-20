高股息ETF三雄外資全砍 台積電登買超冠軍

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【旺得富理財網 王順泉】美國10年期公債殖利率狂飆，一度觸及5%大關，美股4大指數全黑，費半下挫逾1%，台股今天早盤重挫近200點，所幸台積電力挽狂瀾，大漲1.8%拉抬指數走高，大盤終場小跌12.01點，收16,440.72點，成交量2,805億元，K線留下一根長下影線。

今天外資賣超72.56億元，投信買超30.52億元，自營商賣超60.34億元，合計3大法人賣超102.39億元。

台積電法說報喜，季報雙率雙升，總裁魏哲家預料明年恢復健康成長，外資今天大買1.7萬張，登上買超冠軍。

緯創英業達自高點跌幅逾4成，外資低接

AI股近期表現疲弱，緯創、英業達自今年高點至今跌幅皆超過4成，外資今天低接2檔個股。

高股息ETF人氣紅不讓，不過外資卻大力減碼，受益人數最多的前3檔全遭砍萬張以上，00929高達2.34萬張，累計連7賣共9萬3,231張；0056、00878也分別拋出1.37萬張、1.19萬張。

法人表示，以哈戰爭短期內無和緩跡象，油價上漲不利通膨降溫，美國公債殖利率逼近5%關卡，衝擊全球投資人敏感神經。不過，在利空頻傳之際，台股這波回測箱型盤整區間下緣，底部低點由16,202點、16,203點，到今天低點16,271點，有越墊越高跡象，今天部分AI股如緯穎、奇鋐出現低檔長紅，台股後市不需過度悲觀。

外資今天買超上市個股前10名為：台積電(2330)17,391張、緯創(3231)7,106張、日月光投控(3711)7,093張、菱生(2369)4,920張、中工(2515)4,699張、英業達(2356)3,901張、飛宏(2457)3,829張、華航(2610)3,499張、東陽(1319)3,437張、元大滬深300正2(00637L)3,082張。

外資今天賣超上市個股前10名為：復華富時不動產(00712)26,397張、中鋼(2002)24,176張、復華台灣科技優息(00929)23,402張、開發金(2883)17,006張、台泥(1101)15,797張、中信金(2891)14,248張、元大高股息(0056)13,769張、國泰永續高股息(00878)11,944張、富邦金(2881)11,266張、國泰金(2882)10,205張。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。