以巴地面戰一觸即發 新台幣本周貶逾1角、周線連二黑

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以巴衝突升溫，以色列大軍集結、地面戰開打「箭在弦上」，市場避險情緒未消散，而美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話「鴿中帶鷹」，暗示11月停止升息，但後續升息仍有伏筆，美元指數上下刷洗，新台幣兌美元20日回測32.4元價位，惟央行再度進場急拉尾盤，終場匯價收在32.32元、小升0.3分，匯價翻紅，近期消息面多空雜陳，市場持續觀望，總成交量僅11.38億美元。

新台幣本周繼續偏弱，累計本周貶值1.01角或0.31％，周線收下連二黑。美國升息循環接近尾聲，但市場諸多不確定性干擾，非美貨幣承壓，新台幣近六周已有五周走貶，緩貶趨勢尚未扭轉。

匯銀主管表示，外資持續提款、連日賣超台股，匯市則偏向觀望，雙向操作有買有賣，且因應客戶不同需求，有些外資甚至罕見出現「高買低賣」的操作，「有點像在送幸福」，而進出口商近期也不敢輕舉妄動，整體就在外資雙向來回下，全日新台幣狹幅區間內測試，終場在央行調節下，直接把新台幣匯價打下來，匯價應聲由貶轉升。

根據央行統計，美元指數小跌0.23％，主要亞幣升貶互見，又以韓元反彈0.37％最強，其次為星幣升0.08％、新台幣升0.01％、人民幣小貶0.04％、日圓貶0.11％。

匯銀主管表示，以巴衝突有升溫跡象，若真的進行地面作戰，避險情緒勢必會再拉高，但過往具避險性質的日圓，近期匯價逼近150臨界點，後續關鍵還是回到美元及黃金，相較更有避險價值。

匯銀主管認為，目前美債殖利率短暫觸及5％，市場預期Fed應不會繼續升息，但後續要留意股票是否崩跌，「大家要小心」，若後續資金大量離開全球股市，屆時恐要小心台幣貶值力道加大一點。

後續來看，外匯交易員認為，整體氛圍還是圍繞觀望以巴地面戰，目前以色列也放話、沒在怕其他國家捲入，這部分將直接影響到原物料及油價，假設後續多點開戰，油價恐會急促向上，將影響整體金融市場信心，反觀若維持當前狀態，市場也還不至於太過恐慌，新台幣短線上檔仍先看32.45元價位。