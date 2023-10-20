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食公益計畫徵件揭曉 7公益團體獲選、3萬人次受惠

  • 中時即時 林良齊
頂新和德文教基金會2023年「食公益捐助計畫」徵件揭曉，最終選出7家公益團體以科技惜食服務、食農教育及營養物資等餐食相關服務計畫獲經費補助支持。（頂新和德文教基金會提供／林良齊台北傳真）
頂新和德文教基金會2023年「食公益捐助計畫」徵件揭曉，最終選出7家公益團體以科技惜食服務、食農教育及營養物資等餐食相關服務計畫獲經費補助支持。（頂新和德文教基金會提供／林良齊台北傳真）

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頂新和德文教基金會2023年「食公益捐助計畫」徵件揭曉，最終選出7家公益團體以科技惜食服務、食農教育及營養物資等餐食相關服務計畫獲經費補助支持，預估超過3萬人次身心障礙人士、逆境青少年、偏鄉兒童等弱勢戶受惠。

全台首創結合飲食與慈善公益的「食公益」捐助計畫今年辦理第九屆徵件，有21件通過複選，其中「食農教育」類型服務因結合社區融合等社會互動參與而獲評審青睞，彰化縣蕪菁愛家園關懷協會透過戶外、感官體驗的課程提高身心障礙孩子的飲食知識並增強他們的自信心；臺中市私立十方社會福利慈善事業基金會更是規劃菜圃建造，所食用的蔬菜自己種外，收成的蔬菜與烘焙產品結合，並推廣至社區義賣。

臺灣雷特氏症病友關懷協會長期為罕病家庭提供民生物資，病友因功能退化無法正常進食，未來在「食公益」計畫支持下，預估將能為全台近134位病友提供營養品補充。

高雄市慈善團體聯合總會去年在頂新和德文教基金會贊助下，購置「福氣食物智取櫃」，幫助經濟弱勢家庭及有食物需求的民眾近1萬人次，今年再以「福氣食物智取櫃傳愛國境之南」方案入選，設備未來將放置於屏東縣幸福物資銀行的大門口，預估一年能再服務8000人次。其他獲選單位還包含：台中市信望愛智能發展中心、台灣練習曲文教協會、善慧恩社會慈善基金會，各單位依評審結果提供補助金額，總補助額度共140萬元。

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