臺灣產業魅力東京直送 日本臺灣形象展11月盛大展出

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最近在東京新宿街頭出現大幅的3D裸視「2023日本臺灣形象展」廣告，「台灣精品」吉祥物「熊君」揮出勝利的全壘打預告臺灣產品將為大家帶來美好的智慧永續生活，吸引行經的日本群眾紛紛駐足觀看，對於11月即將到來的「日本臺灣形象展」非常期待，網路詢問度破表。

日本臺灣形象展是臺灣前往日本辦理規格最高，充分展現臺灣產業軟硬實力的展覽，同時也是促進臺日交流及產業合作的最佳平台。除了展示臺灣在智慧居家、智慧交通、智慧辦公、智慧零售、智慧醫療、數位元宇宙等產業的發展，並用創新的情境方式展出，要讓參觀者體驗臺灣科技生活的日常。

半導體是全球戰略產業，臺日半導體產業具互補優勢，日本是全球第二大半導體設備供應國，半導體材料市佔率超越五成；臺灣IC製造及封測在全球擁有六成以上市佔率。本展特別規劃辦理「臺日半導體產業合作論壇」，為引領半導體產業趨勢發揮關鍵力量。另外也將辦理「臺日AI暨元宇宙創新合作論壇」，盼深化臺日元宇宙產業合作交流。

本展展出主軸切合日本近年的數位轉型DX及綠色轉型GX政策，亦結合數位科技展示臺灣故宮博物院、冠軍蘭花、臺灣人文、藝術等特色文化，並將邀請日本重量級KOL藤本美貴、速水茂虎道、野島剛，以及在日本享有高人氣的臺灣經典女孩與日本民眾分享臺灣的科技產品，還能品嚐臺灣知名的紅豆餅、滷肉飯、牛肉麵、豆漿及手搖茶飲料，全方位展現臺灣科技與文化魅力。

台灣精品福熊3D裸視廣告播出示意影片下載連結（

https://drive.google.com/drive/folders/1gOXMoWz2rXg9oG0BJAvxKRMxqGvTOnu6?usp=share_li），更多日本臺灣形象展訊息請至官方網站瀏覽（https://taiwanexpojapan.com/zh-tw/index.html）。