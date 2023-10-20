《國際產業》石墨列中出口管制 各路專家這麼說

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【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】中國大陸商務部20日宣布，為了國家安全考量，某些石墨產品必須要有出口許可證，這是大陸管控重要關鍵礦物輸出的最新禁令，各個專家學者也有不同的看法與解讀。

高科技調研單位Counterpoint認為，除中國大陸外，其它國家與地區也實施石墨出口管制。石墨在工業用途上很廣泛，故使用需求也不斷成長。在供需失衡下，未來石墨售價可望上漲，包括俄烏戰爭前主要生產國之一俄羅斯所出口的。

Counterpoint指出，高靈敏度石墨是一種性能頗高的材料，無論在半導體、汽車、航太、電池製造以及化學等產業，都被廣泛使用。不過，大陸這次管制並不是完全不能輸出，上次的暫時管制也沒有對任何行業造成重大衝擊。

里昂證券東京駐點代表表示，要把全球跟石墨隔斷，是一項大膽的決定，中國大陸知道會讓電動車生產在世界各地陷入停擺狀態，且還可能導致中國大陸與歐美之間的部分貿易紛爭升級，而不是趨緩。至於日本企業將會如何危機處理，應該是先找任何能替代中國大陸的替代來源，然後再去尋找能代替石墨的材料。

位於韓國首爾的現代證券認為，現在並不是說中國大陸會突然停止石墨出口，而是將受到更嚴格的管控與審查。目前還不知道中國大陸會實施多大程度的石墨出口限制，因為將取決於供應鏈。

現代證券指出，新的石墨出口禁令出台後，嚴重依賴中國大陸石墨進口的韓國企業，或者是整個韓國，需要找到替代國，像是美國或澳洲的業者，但韓企的成本可能會一下子暴增。