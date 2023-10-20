2023智慧能源週及淨零永續展 近25,000業者參觀 再創歷史新高

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由外貿協會（TAITRA）與SEMI國際半導體產業協會旗下產業聯盟－綠能暨永續發展聯盟（GESA）共同主辦的「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」圓滿閉幕，參觀人數再次刷新歷史記錄，共吸引24,359名相關業者參觀，較上屆成長25%，其中國際買主超過800名，相較去年成長1.5倍，前五大買主來源國分別為日本、新加坡、馬來西亞、美國、越南，展現綠能產業持續成長的強勁動能。

氣候變遷躍居全球最重要風險來源，淨零碳排對個人、企業與國家都是嚴峻挑戰，也是龐大轉型商機。國家發展委員會副主任委員高仙桂出席國家淨零高峰論壇分享國家戰略，指出113年中央政府總預算案淨零相關預算相比112年成長45.7%，達964億元。未來政府將持續完善氣候法制環境，協力產業以大帶小，並與國際合作，推動永續金融，打造永續淨零環境。

永續獎評選結果出爐 綠色新思維成展覽亮點

展期間進行的「永續獎」評選，也於10月20日進行頒獎，台泥儲能榮獲白金獎及人氣獎雙項殊榮，以「親生命」的設計理念，融入大自然元素，減少木作裝潢並使用100%可回收材質，也增加數位化內容，期望大眾不只關注淨零減碳的作法，更要關注自然環境。金獎則由睿禾控股拿下，睿禾控股專注於開發屋頂型太陽能光電，致力減少對生態用地的影響，此次策展材料95%可回收利用，實現企業永續理念及精神。風睿能源獲頒銀獎，展區布置圍繞「新風潮」概念，以通透、明亮、乾淨氛圍呈現離岸風電的本質，也代表企業對於永續的承諾。

「創意獎」由雲豹能源及伯威海事獲得，雲豹能源今年展示結合漁電共生結合儲能場景，舉辦「摸蛤仔、笑蛤蛤」的活動，讓參觀者體驗摸蛤的樂趣，也能實際了解養殖業與光電結合的產業轉型新型態。伯威海事則以寶特瓶回收再製的樂高模型展示施工船機，以淺顯易懂方式，帶大眾認識再生能源產業的施工船機的任務及功能。

活動媒合場次逾百場 展會獲業者熱烈迴響

本屆展覽獲得國內產官學研的支持，匯集海內外各大能源業者與會交流。「一對一採購洽談會」成功媒合國內企業與國際買主進行70個場次洽談會，而首度辦理的「節能減碳諮詢服務」也提供國內企業共44場次的專業諮詢。不僅多家製造商前來尋找產線綠化的方向，更透過活動找到量身打造的節能減碳方案。諮詢顧問之一的SGS台灣檢驗科技股份有限公司提到，減碳不僅是品牌企業需要關注的議題，中小企業與進出口貿易商因應未來國際貿易上的碳盤查、碳關稅等貿易壁壘也需要提前作準備，本次媒合服務中也收到許多貿易商對於綠色認證的諮詢。

2024展會望擴大成長 致力成為亞太區最大能源盛會

國際淨零碳排趨勢脈動下，「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」與「Net-Zero Taiwan台灣國際淨零永續展」展會加速擴大，明（2024）年可望再度擴大展區內容及系列活動，串聯海內外龍頭企業，打造更多元的淨零解方。2024年Energy Taiwan及Net-Zero Taiwan將於明年10月2至4日於台北南港展覽館2館展開，持續串連國際量能，帶動龐大的淨零商機，請至官網（https://www.energytaiwan.com.tw）查詢。