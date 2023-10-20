瑞星管顧在全球人才爭奪戰中的勝出之道

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人才稀缺已成當前企業最大挑戰，就連美國也編列了十年5000億美元的預算到全世界搶人。台灣如何在這場全球人才爭奪戰中勝出？知名獵頭公司瑞星管顧（Rising Management Consulting）給出了答案。

瑞星管顧共同創辦人蔣宗芸，於「贏向美國、接軌國際」瑞星菁英講座中指出，企業要成長茁壯必須開拓新市場，但要走出太平洋、到美國落地，招募優質人才、做好人力資源管理，成了生存關鍵。

曾任台積電加州律師十六年，擁有美國國會註冊的遊說者（U.S. Congress Registered Lobbyist.）資格，專門協助台灣企業到美國拿政府補助，W&E Networks LLC. 創辦人暨執行長丁廣均指出，拜登政府上任後，在能源安全、國防科技、生物醫藥等領域所啟動的補助案，規模為二次世界大戰小羅斯福總統以來之最，目的就是在吸引全球的技術與人才進駐。

以能源產業為例，假使一家傳統汽車製造廠欲轉型做電動車，美國政府最高能給予5億美金的補貼，但前提是必須符合「勞動力發展」（workforce development）。該指標在整體評分標準中權重高達40%，顯示美國對於人才培育發展的高度重視。但台灣企業對於該領域理解程度很低，導致部分高科技產業入駐後水土不服。

要如如何吸引並留下人才？「除了多元（Diversity）、平等（Equity）、共融（inclusion）之外，還要加上『歸屬感』（Belonging）」。曾任Google、HPE、Intel人資高管，在HR領域擁有三十餘年深厚經歷，現任仁顧問有限公司總經理黃羅嘉敏點出關鍵。

她指出，傳統公司習慣由上對下的管理方式，用資歷與階級分配資源，高階主管不一定能夠聽到員工的聲音。在人才稀缺時代，必須給予員工確實的安全感與尊重。

事實上，一個多元、共融的組織，還能為公司帶來具體經濟利益。當員工樂意給出意見、相互提點，減少不必要的內部矛盾與誤會，進一步提高日常的工作效益與員工的參與度與歸屬感，進一步激發更多的創新思維與商機。

黃羅嘉敏認為，台灣企業要接軌國際，必須認真審視產品與品牌定位、營銷策略、業務流程、福利政策、辦公場所的設施以及員工溝通與培訓，務求在「多元、平等、共融」基礎下制定策略與配套方案。

同時，當團隊越趨國際化和多元化，主管與經理人也需有相對應的輔助，以有效管理跨國、跨文化的隊伍，避免舊偏見與觀念成為管理枷鎖。

當企業能掌握並運用人力發展與多元、平等、共融原則，就等同建立起一道高競爭門檻，不只能替公司招募優質人才，打造未來競爭力。對有志進軍美國的台企來說，也能加大得到美國政府補助與支持的機會，進而開拓新市場。