北市幼兒園疑虐童「小牛推車」 教育局：為「特教生、早療」了解中

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民進黨台北市議員陳怡君20日揭露，北市某家非營利幼兒園疑似涉及虐童，並公布影片直指該幼兒園老師在體能訓練時，直接拖著幼童跑步，還要求其手撐地180度倒立，以及在堅硬的PU跑道上做「小牛推車」動作。對此教育局則回應，經查2名學童1名為特教生，另名經醫療報告後需「早療」，且初步聯絡家長，2名學童都無受傷，且無抗拒上課的情況，後續會組成審查小組進一步瞭解狀況。

陳怡君20日指出，北市某非營利幼兒園被民眾拍下，在體育課程中有孩童跑步過程中疑似無力，卻遭到教師直接用拖拉的方式在PU跑道上摩擦，重複數次後，教師更直接將幼童帶到跑道角落，讓幼童以雙手支撐在PU跑道，兩腿筆直的倒立在牆壁上支撐全身，180度倒頭栽的肢體動作長達一分鐘，令人看了怵目驚心。

陳怡君說，另名孩童則是被老師以「小牛推車」遊戲的方式訓練，但一般「小牛推車」的訓練，是四肢撐在地上，大人抓起腳踝，鼓勵孩子以雙手撐起身體爬行，且該訓練是在有「軟墊」的情況下保護孩童，並非在充滿橡膠顆粒的PU跑道上，讓幼童的肌膚承受不了跑道上橡膠顆粒的刺痛感，「教師無視孩童喊『痛』，根本就是虐童行為！」

教育局學前教育科長簡境霈表示，2童是讀小班3歲男童，分別為經醫院鑑定特教生、有醫療評估報告的早療生，幼兒園有規劃體能活動時間，特殊生會申請特教員用個別方式，帶領進行相關動作。簡境霈說，為釐清狀況，將邀律師、特教專業人員等組調查小組，釐清幼兒園老師動作是否失當，也會要求幼兒園通知2名女老師先停職或調職接受調查

幼兒園說明，2名學童因有個別需求，老師才會提供這部分協力動作，有時孩子可能想賴皮，老師會用鼓勵方式引導，且試過2至3次後，確定學童無法做到動作就不會再要求。園方直言，公開公正歡迎外界調查，老師若有嚴重不當對待學童行為，無須經教育局通知就會將老師調離現職，但若經調查並無違失，也希望外界還老師清白。