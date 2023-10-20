5人相加超過400歲！ 9旬長者斜槓創作 展現不老藝術能量

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桃園市地方文化館「源古本舖」位於大溪區，連2次獲文化部文資局古蹟歷史建築管理維護表現優良獎項殊榮。源古本舖邀集當地5位9旬長者，今起展出「人生90才開始，不老職人樂齡創作畫展」，齊聚超過400歲的5位長者，展現藝術能量。

策展人古正君指出，源古本舖以傳統街屋作為博物館實驗基地，演繹大溪常民生活，樂齡「不老講堂」系列計畫藉藝文活動參與執行，鼓勵社區樂齡族群參與，強化居民悅齡親老的互動關係。這次展演創意高齡「參與式藝術」激發高齡者的創作，有效協助長者自我探索。

5位90歲不老長者分別為游禮海、林清圖、廖明進、吳英彥、古廖玉招，他們閒暇時相聚於源古本舖喝茶講古，過去疫情期間出不了門，意外激發出他們隱藏的藝術能量，在90歲的時刻斜槓人生，拿起畫筆畫畫，各個畫得不亦樂乎，隨心所欲，充分享受創作帶來的快樂，一片蕨類葉子、院子午後陽光、陽台的茉莉、遠方山石等，都是他們畫畫的題材。

古正君說，期盼年長者擁有參與藝術文化活動的機會，以更溫暖的方式實踐樂齡陪伴，作為推動高齡友善社區的基礎與參考模式。

畫作參展人同時也是文化部人間國寶奬得主的游禮海分享，他89歲開始學畫畫和吹薩克斯風，活到老學到老才是畫展的精神及創作的態度，這次策畫屬於高齡者的創意成果，積極參與快樂共老，相信他們每個人都是人間國寶。

古正君提到，參展人就像一群迎向陽光快樂共老的向日葵，以積極行動力專注創作，改變大眾對白髮樂齡的刻板印象，重陽節前的不老職人畫展由他們自己親自策畫、布置，展示活到老學到老精神，值得喝彩又別緻的畫展，10月20日至11月19日隆重展出，邀請大家蒞臨，活動詳情可至「源古本舖」臉書專頁查詢。