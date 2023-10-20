高顏值夫妻檔首次合體代言 粿粿與范姜再次Merry Me

演藝圈奶茶系夫妻檔粿粿與范姜近期曝光率高，不僅如此，也很積極經營個人的自媒體，這次更一起成為保健食品【Merry Meet】的代言人，「好久以前就是波波凍的老顧客，能夠成為自己愛用品的代言人，真的超幸運也超級榮幸。Merry Meet諧音聽起來很像MerryMe，所以拍攝特別找了跟拍婚紗一樣的棚景一樣的攝影團隊，感覺又被求婚一次！」，有別於傳統的保健食品，這次的主題是花，每一種花都有自己的花語，由粿粿和范姜一起詮釋出感謝你讓我遇見更好的自己，成為一個精緻的女人，像花一樣的有生命力，一樣美麗綻放的意含。

拍攝現場到處充滿粉紅泡泡，粿粿和范姜自然又可愛表情，把品牌想傳遞出讓保養變得很輕鬆日常的精神展露無遺，加上MerryMeet是把保健品做成可以吃的凍，不管男生女生，都可以很快速輕鬆食用，就連范姜也說「接到這次代言時，其實很興奮，因為從以前我就會一直偷吃粿放在冰箱的果凍條，還有偷用他的面膜，想不到有一天竟然有榮幸一起成為代言人。」 夫妻一起享受屬於自己的保養ME Time，也是一種浪漫。

從即日起至10/23，特別推出雙11暖身慶55折起活動，讓你親自體驗把保養融入生活，成為一種生活態度，創造你與自己美麗與自信的相遇。