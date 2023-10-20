咖啡香與愛在身邊！中彰投青年志工手沖咖啡服務長者

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教育部青年發展署為提供青年志工參與志願服務多元支持資源，於全國共設置12家青年志工中心，今（20）日中彰投青年志工中心與大葉大學咖啡社6名青年志工及社頭長照機構合作，共同至彰化醫院附設社頭社區長照機構，為當地30多位長者及家庭照顧者提供手沖咖啡的服務。

青年署在全國設置12家青年志工中心，依據區域特性辦理主題式服務方案，提升青年志工參與志願服務可及性。今年中彰投青年志工中心以「青愛的，我在你身邊」為主題，針對長者與家庭照顧者，由青年志工運用所學提供多元陪伴與關心服務。

大葉大學課外活動指導組老師黃泰元表示，學校社團持續推動志工行動，讓同學結合所學、發揮所長，為在地社區提供相應服務；本次透過與青年志工中心合作，有機會讓同學在學習過程中，與當地深耕團隊合作與交流，也為未來職涯發展奠定基礎，更期開啟未來帶動學校其他社團與當地社區合作，發展多元服務。

社頭社區長照機構組長張文瀞表示，歡迎大葉大學同學到機構服務，除帶來青年活力，也帶來不一樣的咖啡知識及活動體驗。參與活動的長者也歡喜表示，有很多跟他孫子年齡相仿的青年志工，為他們進行手沖咖啡，陪他們度過一個很放鬆的下午。

本年度中彰投青年志工中心「青愛的，我在你身邊」主題式服務方案，除透過手沖咖啡服務外，亦透過小旅行活動、剪髮服務、身心舒緩的多元活動，持續地號召更多青年利用閒暇課餘時間，結合所學為在地社區的長者與家庭照顧者提供服務。