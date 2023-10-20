育達科大2023校慶活動 由大隊接力熱力展開

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育達科技大學校慶系列活動，於112年10月16日辦理112年第一場大型體育賽事，各系大隊接力活動。因疫情影響，大隊接力活動已停辦2年，本次活動計12隊參賽，組隊選手從大一到大四學生都有，活動當天各系師長也到場為同學聲援鼓勵，各系發揮團隊精神，爭取最高榮譽。

本次活動賽事由學務處體課組主辦，學生會、籃球社及原民社協辦，計有12隊、150名選手參賽，活動當天上午舉辦初賽，下午進行決賽。活動開幕由吳菊校長鳴槍開跑，各系派出選手一棒接一棒，奮力衝刺，全力已赴，全場加油聲不斷。另外今年社工系第一棒由國立和美實驗學校家政科畢業的劉宇恆同學擔任，

劉同學說著能與同學們一起參加大隊接力活動非常開心，看到系上師長為學生們加油打氣，很感動。

學生會會長林嚮恩同學說，很開心能夠看到同學們踴躍參與大隊接力活動，一起努力的把這10個棒次跑完，師長們全程參與，表示對競賽的很重視，謝謝校長與師長們到現場為同學們與學生會加油打氣，獲益良多。

育達科大吳菊校長表示，大隊接力是校園內最能凝聚向心力的團體運動項目之一，透過競賽可以培養學生的團隊合作、永不放棄以及運動家精神，期望學務處與學生會持續辦理各類活動，讓學生多多參與，熱鬧動起來。