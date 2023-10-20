北市校舍196棟老舊又是海砂屋 她批改建進度牛步

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台北市教育局轄下的學校校舍一共1520棟，其中約6成、901棟的校舍屋齡超過40年。國民黨台北市議員游淑慧質疑，當中有196棟還是海砂屋，教育局的處理方式不是積極改建，其中173棟經補強後仍繼續使用。至於教育局編列的改建預算，11年來才95億8800萬，加起來還不到魚類果菜批發市場改建案的一半，質疑教育局改建牛步。對此教育局表示，已經逐步排列改建計畫，未來也會持續提升改建預算。

游淑慧在20日教育部門質詢時指出，教育局所屬的1520棟校舍，超過40年則占6成，甚至還有70幾年的老舊校舍，「100多年的古蹟，像是士林國小圖書館另當別論，超過50年就符合改建年限。」游淑慧指出，其中有196棟不僅又老又舊，而且還是海砂屋，但教育局卻未積極改建。

游淑慧也舉例，松山工農的校舍平均年限超過40年，其中致知樓南側還是53年的海砂屋；士林葫蘆國小校舍同樣平均超過40年，校園內的中正樓南北棟是46年的海砂屋；至於校舍平均45年的碧湖國小，內部也有數棟校舍是海砂屋，改建卻是遙遙無期。

游淑慧說，台北市內校舍「老屋」的情況日漸嚴重，雖然改建預算逐年增加，但增幅卻非常小，2023年度雖然編列了23億元，但11年來的校舍改建預算，經加總後才95億元，「居然不到魚貨果菜批發市場改建預算的一半，依照現在的改建速度，改建完50年校舍，當初30年的校舍也已老舊，永遠會有三分之一校舍等待改建。」

對此教育局長湯志民說明，目前校舍改建的標準，是以30年以上建物為主，且會依照混凝土剝落頻率、氯離子成分、水泥中性化及現場評估等條件評估，目前累計214所學校中有112所較為緊急，現階段按照進度排列優先改建海砂屋的老舊校舍。

湯志民直言，校舍改建的需求已經呈報給市府，也獲市長同意未來會增加改建預算，從現階段每年20億增加至30-40億。