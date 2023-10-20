萬豪旅享家六家酒店首度攜手 2023 臺中爵士音樂節！

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迎接秋日到來，樂迷們準備好了！台灣指標性的戶外爵士音樂節 - 2023臺中爵士音樂節即將於10月13日至22日在台中市民廣場響起第一支音符，整體規模回歸盛大，連續十天樂章飄揚。萬豪旅享家旗下六家酒店：包括台北萬豪酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北國泰萬怡酒店、台中萬楓酒店、台北北投雅樂軒酒店、台南安平雅樂軒酒店以「全民韻動，真心爵對」為主題，為音樂愛好者和旅客帶來一場充滿韻律、感受爵士文化和獨特驚喜的音樂之旅。

在臺中爵士音樂節，萬豪旅享家旗下六家酒店還將推出三款限量「韻動扇」，成為致贈音樂愛好者的萬豪旅享家紀念品，並以「+LINE抽大獎」活動蘊含無限驚喜。首先，每款都以兩面不同的樣貌呈現萬豪旅享家旗下六家不同酒店的情境和特色，勾勒悠閒度假畫面。此外，每個扇子上都有一個專屬的QR CODE，只需要掃描，就能輕鬆加入萬豪旅享家 LINE 官方帳號，並有機會贏取令人雀躍的獎項。

萬豪旅享家「真心爵對 +LINE抽大獎」，台北北投雅樂軒酒店推出二獎「餐飲現金券 NT$1,000」。圖為W XYZ bar。圖/萬豪旅享家

自臺中爵士音樂節揭幕至2023年10月31日，只要透過扇子上的活動專屬QR CODE成功加入萬豪旅享家LINE官方帳號，就有機會抽中酒店住宿券或餐飲禮遇等獎項，包含台北萬豪酒店、桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北國泰萬怡酒店、台中萬楓酒店、台北北投雅樂軒酒店、台南安平雅樂軒酒店的住宿券或餐飲禮遇，為您的音樂之旅增添奢華驚喜。

2023臺中爵士音樂節即將拉開帷幕，而萬豪旅享家旗下六家台灣酒店為迎接音樂愛好者和旅客，呈現一連串住宿與餐飲的獨特體驗。

以台中萬楓酒店來說，身為台中在地第一家萬豪國際集團旗下酒店，不僅擔任2023臺中爵士音樂節「友好店家」，更推出「Picnic with Jazz Festival 城市爵起住房專案」，每筆訂房不僅贈送 1組限量版野餐地墊，亦贈送2杯星巴克美式咖啡，及翌日自助早餐，至多二客自助早餐。此外，距離台北市溫泉勝地僅咫尺之遙、亦以寵物友善而聞名的台北北投雅樂軒酒店，其W XYZ bar在每個週末呈現精彩的現場音樂表演，更推出主題寵物房住房專案，給毛孩新奇玩耍空間的同時，也能留下回憶滿滿的照片。

用味蕾環遊世界，台北國泰萬怡酒店 MJ Kitchen 帶來異國美食博覽會，即日起推出主題新菜單「異國美食博覽會」，加入萬豪旅享家Bonvoy會員的賓客更可享用85折優惠，讓美食之旅更顯尊貴與實惠，一同來探索不同國度的美味風情。 瘋跨年，桃園大溪笠復威斯汀度假酒店、台北萬豪酒店順勢推出 2024 跨年住房專案，與樂迷一同發現下一趟令人期待的旅程！