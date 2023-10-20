《半導體》現階段客戶價格壓力大 瑞昱2024迎復甦

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【時報記者王逸芯台北報導】瑞昱(2379)今日舉辦法人說明會，瑞昱對於第四季持保守態度，但迎接2024年，副總經理黃依瑋表示，在沒有不可控事件發生下，看好2024年將迎來復甦，預計2024年營運會成長，瑞昱也會優於整體市場。

在國際經濟情勢混沌、加上終端產品線需求疲弱下，瑞昱今日法說釋出對第四季保守訊號，展望2024年，黃依瑋表示，就2024年來說，除非有不可控事件發生，看好2024年將迎來復甦，預計2024年營運將會成長，瑞昱也會優於整體市場。

就瑞昱各產品線前景來說，黃依瑋表示，乙太網路目前市場需求明確，儘管目前第四季需求能見度非常有限，且因季節性考量，預計年底需求會放緩，但看好明年會復甦。交換器部分，持續受到全年電信標案延宕影響，第四季持續低迷，但是只要整體經濟情況沒有進一步惡化，預期2024年會恢復動能，加上市場規格轉換，對2024年審慎樂觀。另外，標案市場已經疲軟一整年，加上2023年低基期，故瑞昱同意市場看法，即2024年可望恢復動能。

WiFi產品上，黃依瑋表示，瑞昱WiFi6到年底滲透率在個人電腦上看70%、路由器也有60%。WiFi 7進度部分，WiFi7 Program明年第二季正式啟動，瑞昱首波WiFi7產品瞄準高端路由器，WiFi7如果明年底可以達到5%滲透率就是不錯的成績。

全球PC市場來說，黃依瑋表示，今年全年PC市場會較去年下滑，但大部分PC客戶預期2024年會成長，因素包括PC基本面紮實、疫情期間的換代週期、AI、PC更多應用出現，且2025年微軟將終止Window 10，因為Window 10是目前Window用戶比例最高的系統，故換機潮也是可以期待。

電視部分，黃依瑋表示，現階段面板、DRAM報價持續下滑，抑制電視產量。2023年全球電視出貨量約2億台，呈現微幅增長，瑞昱表現也優於市場，2024年看好在奧運帶動下，可刺激電視市場需求。

價格趨勢上，黃依瑋坦言，目前來自客戶的壓力很大，和客戶端正在就2024年生產計畫持續討論，盼可以得到雙方都能接受的共識。在市場低迷時，自然對價格敏感度高，來自客戶、同業端壓力更大，瑞昱會持續推出更適合各類市場的產品，且保持彈性價格策略。