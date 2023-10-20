《國際產業》中國管制石墨出口 專家：影響有這些

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】在對鎵、鍺部分產品實施出口管制之後，中國商務部周五以國安為由，宣布自12月起部分石墨（graphite）產品需取得出口許可。在其製造業的主導地位面臨挑戰之際，中國再度出招以掌控關鍵的礦產供應。

Counterpoint Research資深分析師Ivan Lam表示，除中國以外，還有其他國家和地區也實施石墨出口管制。石墨的工業用途廣泛，需求也不斷升高。由於供需失衡，我們相信未來石墨的平均價格將持續上漲。但中國的管制並非完全禁止，在之前的臨時出口管制期間，並沒有對任何產業造成重大影響。

里昂證券駐東京研究部門副主管Christopher Richter表示，讓世界無法取得石墨是一個大膽的行動，我認為中國政府知道這將使世界各地的電動車生產陷入停擺，並可能導致中國面臨的一些貿易爭端進一步升級而非緩和下來，例如歐盟和中國之間，或美國和中國之間的貿易紛爭。我認為日本的產業可能會開始設法尋找替代方案，這可能成為更為優先的事項，而通常的解決方案是：尋找替代「來源」或尋找替代「材料」。

現代證券分析師Kang Dong-Jin表示，這並不是說中國會突然停止石墨出口，而是要收緊監管與審查。目前尚不清楚中國的石墨出口限制程度會到哪裡，這是決定供應鏈的關鍵。由於這個新發布的石墨出口限制，高度仰賴中國石墨進口的韓國企業或者整個韓國，都將需要尋求替代品，例如來自美國或澳洲的礦場，但對許多公司而言，這可能會增加成本負擔。