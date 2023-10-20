高雄漢來三麗鷗主題房吸粉絲朝聖 住宿集點送東京來回機票

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

源自於日本的三麗鷗擁有多元化的角色明星和廣泛產品線，知名度高粉絲也多，高雄漢來大飯店去年暑假與三麗鷗聯名推出一整層樓的三麗鷗主題房，獨一無二的聯名設計吸引許多國外粉絲朝聖。而即日起至12月29日高雄漢來針對持有三麗鷗登機證的房客即享有主題房專屬優惠，另外即日起也推出「主題房圈粉四重奏」集點活動，住1晚可累積1點，集滿18點即送出台北東京來回機票，以及東京Hello Kitty主題樂園門票。

漢來飯店事業群行銷本部行銷長毛玲竹表示，三麗鷗主題房自推出以來大受好評，目前客源有1～2成為外國客，其中以香港、日本、東南亞居多。9月1日至12月29日高雄漢來特別針對持有三麗鷗登機證的粉絲提供專屬住房優惠，享有自助式早餐、迎賓下午茶、minibar免費，還有禮賓大使接待服務、左營高鐵與飯店專車來回接駁，另贈送客製化的備用品以及文具用品，最後還可以和自己喜歡角色明星拍照留影，禮賓大使會製作成聯名三麗鷗專屬的紀念相片框送給粉絲留念。

毛玲竹指出，這次高雄漢來與三麗鷗聯名8個角色明星，打造一整層樓18個房間，每間獨一無二的設計令粉絲為之瘋狂，回流客比例相當高，有粉絲還許願希望18間都要來體驗入住。為了回饋粉絲支持，即日起推出「主題房圈粉四重奏的集點活動」，凡住一晚可集1點，集滿3點以上就有三麗鷗聯名贈禮。如集3點送3,000元三麗鷗商品券、6點和12點分別兌換雙人主題房和四人家庭套房，若集滿18點則直接贈送台北東京來回機票加上東京Hello Kitty樂園，直接安排粉絲飛到日本圓夢。