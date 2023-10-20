衛福部澎湖醫院獲骨鬆「進階」友善機構認證 幫離島居民存骨本

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全球的老年化社會，造成高骨質疏鬆率與高骨折率。衛生福利部澎湖醫院為服務澎湖地區民眾，今年6月在骨科及放射科團隊努力下，與全國計13家醫療機構獲得骨鬆「進階」友善機構認證，這也是首家離島醫院獲認證，未來將建立無縫式的整合照護，串聯服務，來打造更完整的治療方針。

今（20）日為世界骨質疏鬆日，澎湖醫院辦理骨鬆「進階」友善機構認證揭牌暨骨質疏鬆篩檢活動，提供骨質疏鬆篩檢、四癌篩檢、慢性病預防及長照服務宣導，包括澎衛生局局長陳淑娟、行政院南部聯合服務中心副執行長陳慧玲等均到場祝賀並共同響應。

根據國健署統計，65歲以上的民眾，每7人就有1人有骨質疏鬆問題，女性比例更高於男性。而骨鬆令人擔憂的是它會增加骨折風險，加上骨質疏鬆早期沒有明顯症狀，更顯示預防、治療與長期追蹤的重要性。

澎醫骨鬆專科醫師吳羽穎便呼籲，骨骼與肌肉的關係如唇齒相依，保骨、增肌勢必同時進行，因此應養成運動習慣，平時補充足夠鈣質、維生素D及蛋白質，停經後婦女可進行第一次骨密度檢測，男性70歲左右或是因攝護腺疾病在實行賀爾蒙療法時進行檢測。另外也可以關注長輩，是否有「駝背、變矮、莫名下背痛」三大徵兆，若要將骨鬆性骨折風險降到最低，除了年輕要先存好骨本，應盡早檢測、盡早就醫治療。

骨質疏鬆醫學會為建立台灣本地骨質疏鬆友善機構地圖，於今年度開始鼓勵各醫療機構設置相關流程，以提供國人骨質疏鬆諮詢或治療時醫療院所的選擇。澎湖地區由於人口結構以老年化族群為主，骨質疏鬆潛在患者眾多，因此澎湖醫院內部跨科團隊投入骨質疏鬆評估、治療及追蹤，來為骨鬆病患與高危族群民眾，提供完整的照護衛教機制，降低醫療與社會資源的耗費。

澎醫蔡文祥副院長強調，骨鬆的防治不能只著眼住院期間的骨折治療，更應該從事前的預防宣導、定期檢測，到出院後的治療追蹤、復健指導、居家服務，提供多專科、跨團隊的整合性醫療，透過周全評估、有效藥物和衛教全方位預防骨鬆，降低危害。