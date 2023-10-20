華梵大學集結8大書法名家 舉辦「經覺」當代寫經與創作展

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華梵大學東亞書法研究中心集結鄭善禧、杜忠誥、李蕭錕等8大書法名家，舉辦「經‧覺」當代寫經與創作展，創作者對經典的感悟透過書法藝術躍然紙上，喚醒參觀者的覺性，也讓人肯定華梵大學對書藝教育的努力。

「經‧覺」當代寫經與創作展在華梵大學新北板橋中心「橋藝術空間」揭開序幕，書法展難得的集結國內8大書法名家鄭善禧、杜忠誥、李蕭錕、林隆達、趙宇脩、黃智陽、許悔之、鄧君浩等大師作品，年紀最長的鄭善禧更已逾90高齡，他們將自身對佛經經文的感動，透過藝術的方式展現出來，從創作就可感受到佛道禪學思想的氣韻，讓觀者不僅看到作品，更深入見到創作者本身，就是一件擁有生命感悟的藝術。

策展人華梵大學人文與藝術學院院長黃智陽表示，誦念1部華嚴經可能需要21天法會，誦完可能也不記得經典內容，但當我們靜下心來，佛經中的隻字片語卻往往變成啟發覺性的種子，再將內心的感悟透過藝術彰顯實踐，既能將佛經內容轉變為美好的藝術品，也能感動更多人。

華梵大學校長林從一說，進入會場就被現場的氛圍所震懾，因為「彷彿見到既陌生又熟悉的自己」，尤其當看到有鹿文化社長許悔之以墨造境，用小行書寫下「是時觀自在菩薩起大悲心，身上一一毛孔皆出大河」時，讓他看待人事物觀點有很大的改變，也感受到身心從寧靜到內外統整為一，是這次經覺展帶給他最大的意義。

帝圖藝術拍賣公司董事長劉熙海讚嘆華梵大學雖然是一所私立大學，經費資源不若其他國立藝術大學豐厚，但仍堅持成立東亞書法研究中心，持續舉辦令人驚艷的展覽，吸引這麼多藝術愛好者前來，每場展出都成功吸引觀者眼球，真是非常不容易，這次展覽更都是大師級的作品，真讓觀者不虛此行，對於藝術教育的推廣用心值得肯定。

「經‧覺」當代寫經與創作展即日起至11月8日為止，地點在華梵大學橋藝術空間（新北市板橋區文化路二段242號6樓），明（21）日下午並將舉辦「寫經與創作的思維與實踐」論壇，其中7位參展名家都將與會，歡迎民眾免費前往參觀。