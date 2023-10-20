最美營養師高敏敏年度代言 「吃飽又低卡」纖時刻酵素果凍上市

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中秋及國慶連假剛結束，不少民眾因親友聚會，不知不覺攝取過多的熱量，市場上第一款想讓你吃「飽」的酵素果凍「纖時刻-Q10飽暢凍」，，低卡大份量且添加輔酶Q10，由最美營養師高敏敏年度代言，16日正式上市。

在臉書、Instagram分別擁有21萬與31.6萬粉絲，有最美營養師之稱的高敏敏是纖時刻飽暢凍的年度代言人。畢業於中山醫學大學營養學系、曾任醫院門診營養師的她，不只有專業，更有亮麗的外型，是各大醫療性談話節目的常客。

由注重健康與美麗的高敏敏專業推薦，且經過SGS合格認證的飽暢凍，每包重有40公克，是市售一般酵素果凍的兩倍，並富含大量的膳食纖維，可增加飽足感，不論是在餐前食用，縮小胃口，讓人少吃幾口澱粉，或是當作餐與餐之間，解解饞的小點心，取代熱量爆表的下午茶蛋糕、手搖飲，都是一個好選擇。

纖時刻希望成為大家飲食管理的最佳助手，希望人人都能輕鬆享受健康生活，因此，不只價格親民，從保健食品設計上就避開會聯想到藥品的膠囊、錠劑與粉包，而是選用大人、小孩都愛的果凍，更特別在口味、口感上下功夫，吃起來就像印象中的果凍，每包只有23.2大卡，擁有2.7公克的膳食纖維，相當於半斤高麗菜所提供的量。

同時，飽暢凍是市場少見添加輔酶Q10的酵素果凍，Q10是身體燃燒熱量的必備物質，存在於多種食物中，例如牛肉、雞肉、雞蛋，以及富含油脂的鮭魚、鮪魚，甚至堅果、玉米和菠菜中都含有Q10。然而，每種食物中的Q10含量有限，要達到成人每日建議攝取的30毫克，需要進行一些仔細的計算，而一包飽暢凍就能滿足成人一天建議攝取量。

此外，現代人工作繁忙壓力大，往往飲食不均衡、不定時，又缺乏固定運動，時常引起腸胃不適或有便秘的困擾。飽暢凍也特別適合久坐族、外食族與如廁卡卡族。纖時刻現正推出飽暢凍新品上市活動，加入會員送購物金100元，購買2件免運費等優惠，詳情可上纖時刻官網：https://www.xianshike.com.tw/查詢。