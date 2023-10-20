利基轉型策略助力 東聯、中石化營運蓄勢推進

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東聯（1710）、中石化（1314）利基轉型策略助力。中石化除台灣精細化工一期布局試車，大陸廠環己酮稼動率也達8~9成，PA維持7~8成，CPL工廠預計2026年量產。

東聯今年特化產品持續進入量產階段，法人推估第三季特化出貨量可望季增一成以上；電子級二氧化碳預期第三季通過認證、第四季出貨，進一步支援大陸揚州廠推動特化轉型。

東聯強攻特化版圖，專注高新技術效能，銜接環保、電子、汽車等產業整體環境解決方案，並發展綠色製程及綠色材料，開發塑料回收、材料改質及生物可分解聚酯技術，碳嵌入、碳捕捉技術及能源整合，開發CO2化學品低碳工藝。

東聯今年有環氧樹脂硬化劑EDA（乙烯胺）、強化塑化產品韌性聚醚胺（PEA）及PCDL（聚碳酸酯二元醇）等三座特化廠，還有年產12萬噸氣體供應打入晶圓代工廠供應鏈，精密氣體一廠月產500噸，未來將新增一座更精密二氧化碳氣體廠，月產1,200噸，鎖定半導體高階製程應用。

中石化指出，台灣精細化工分2期進行，總投資額修正為32億元；二期相關產品完成基本設計，預計明年首季建置。

高雄洲際碼頭分三階段進行，總投資額32億元，儲槽品項包括液氨（3萬噸）、AN、苯酚等。第一、第二階段皆完工、試運轉，6月接船卸液氨並送至廠區使用，第三階段預計年底試運轉。未來除對成本、原料調度有益外，還有機會將儲罐朝向貿易、租賃操作，提振收益表現。

中石化大陸威名石化基地建設分2階段進行，總投資額約68億元人民幣。第二階段環己酮（水合）、CPL也立項申請中，預計2025年底完工、2026年投產，並規劃引進策略資金及銀行項目融資。