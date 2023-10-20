常等不及到廁所就漏尿？尚美德「輕柔方便褲」助長者，過尚好生活

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年長者隨著膀胱收縮力下降，有時一湧起尿意，還來不及到廁所就可能不小心尿出來，而這也會大幅降低其外出意願。知名泌尿科醫師高銘鴻提醒，許多尿失禁患者，即便漏尿情形已影響生活，仍會因羞於啟齒而不願向家人表達。若無尋求醫療協助，進而陷入活動量下降又加速機能退化的惡性循環！其實，面對尿失禁有很多種處理方式，外出穿戴紙尿褲就是其中相對容易達成的一種。

要改善尿失禁對生活品質的影響，除了可以透過運動增強骨盆底肌及至醫療院所進行復健，日常生活中培養穿紙尿褲習慣，也可以幫助長輩更用健康的心態面對生活。然而，針對穿紙尿褲許多人是抗拒的，除了擔心散發異味問題，家醫科醫師許書華也提到，失禁長輩對漏尿問題感到不安，或許是紙尿褲舒適度不足；也或許是長輩擔心紙尿褲體積大、材質厚，怕他人一眼就可看出外褲膨起，感到難為情，建議家屬還是要先去了解長輩在意的原因，再一起找出解方。

高銘鴻醫師指出，選擇成人紙尿褲首重穿脫方便、材質透氣以及尿液不外漏。成人紙尿褲領導品牌「尚美德Sunmate」，創立20年來始終堅持成為長輩的貼心陪伴者。品牌秉持「過尚好生活」的理念，精心設計出符合人體工學的「輕柔方便褲」，版型前短窄後寬長，達到貼身剪裁，有效減少行走時肌膚與褲身摩擦的不適感；同時，採用輕薄透氣材質，使得紙尿褲如內褲一樣貼合臀型。穿戴時再也不用擔心紙尿褲會膨起，家中長輩想出門不妨試試。

倘若碰上漏尿情形較為嚴重，或是出外旅遊、登山，面臨較長時間無法如廁的狀況，許書華醫師誠心推薦，可以帶上以日本SAP高效瞬吸配方作爲吸收體的尚美德「復健方便褲」，一次兼顧提升吸收量、異味袪除以及降低濕悶感等需求，「讓長輩知道出遠門不是一件困擾的事情，更可以讓他們安心過上好人生」。

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