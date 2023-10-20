長佳智能兩產品 獲25項醫材上市許可

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長佳智能（6841）宣布20日收到衛生福利部食品藥物管理署(TFDA)有關該公司「放射治療器官勾勒系統」與「骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」之醫療器材核准函，總計至今已獲得13項台灣TFDA、9項美國FDA與3項其他國家，總計25項醫材上市許可。

長佳智能專長「腦神經」、「心血管」與「癌症」等急重症領域的醫療AI，這三部份的進入門檻與產品價值較高，市場需求也較大，可以說是醫療AI的藍海；客戶遍及美國、法國、新加坡、香港、大陸與台灣等全球40多家醫療機構與企業。這次獲得核准函的「放射治療器官勾勒系統」與「骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台」為其在「癌症」領域上布局之一部份。

長佳智能表示，放射治療器官勾勒系統採用閉鎖式人工智慧演算法模組，針對18歲以上癌症患者之符合DICOM 3.0影像格式，且類型為頭、頸、胸、腹或骨盆腔部位之無顯影劑電腦斷層影像進行80項危及器官自動勾勒處理與分析，並將器官自動勾勒結果檔案傳送至放射治療計畫系統(TPS)，以查看、編輯和手動修正結果。

此外，長佳智能骨閃爍顯像電腦輔助偵測平台藉由閉鎖式深度學習技術之人工智慧演算法，分析20歲以上成年癌症患者(原發為骨癌及淋巴或造血細胞惡性腫瘤者除外)全身骨骼掃描(Tc-99m MDP)之骨閃爍顯像，以輔助核子醫學科醫師或醫事人員檢視熱區分佈情形，偵測出疑似骨轉移(含疑似骨轉移之信心程度)而需更進一步檢查之病患，並使用人體示意圖標示出疑似骨轉移發生之區域。