金工六十攜手創新 永續金彩

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112年10月20日金屬中心於楠梓高雄總部迎來六十週年慶，活動中有總統府沈榮津資政、經濟部林全能次長、高雄市陳其邁市長及相關產官學研代表共襄祝賀。慶典活動中首先播放60週年回顧影片，最後慶祝儀式的啟動，象徵中心將秉持永續創新，邁向金彩百年，同時中心亦舉辦園遊會，讓全體來賓及同仁共享中心60週年所帶來的蛻變成長的喜悅。

沈榮津資政致詞時表示，金屬中心從成立之初就致力於推動台灣金屬產業的發展，以其建立之金屬二次加工技術，除協助中鋼建廠外，並提供國內金屬加工產業發展之所需，使我國成為扣件、手工具、閥、模具等產業之生產王國，奠定我國金屬加工相關產業在全球市場的重要地位。後續為強化自主研發，進而支持國內製造業升級，積極投入創新技術研發，導入創新營運模式，以系統整合推動產業價值鏈優化，成功促成國內金屬加工製造業跨足國內汽機車、精密機械、醫療器材等產業。尤其近十幾年來，金屬中心研發與服務之範圍，從傳統金屬加工範疇逐漸擴及電動車、風力發電、光電半導體設備、循環經濟、國防航太等新興產業，持續推動產業加速往高值化邁進，再次驅動台灣經濟及產業新成長。

金屬中心林仁益董事長致詞時也表示，金屬中心身為經濟部轄下之研究型法人，這一甲子走來，不斷透過組織活化，讓中心具備創新研發與服務量能。如協助經濟部成立「經濟部傳統產業創新加值中心」，突破傳產在積層製造、智慧製造關鍵技術門檻。陸續成立醫療器材、海洋科技和航太科技等處級部門，擴展服務至航太、手工具、離岸風電、水五金、醫材、綠能等關鍵產業。另外亦與在地產業鏈結，驅動在地產業發展高值化及特色化，如協助規劃高雄興達漁港轉型為海洋科技基地，設立「高雄海洋科技產業創新專區」，並將成為台灣離岸風電海事工程、海洋科技人才及科技研發等培育基地。此外亦進駐「嘉義產業創新研發中心」，以生技、食品及健康為導向，推動在地農牧漁業產業升級，並支援雲嘉南工業區和中南部科學園區發展，共同建構臺灣產業創新走廊。

金屬中心已歷經60年淬鍊並一路陪伴著台灣金屬產業成長，除持續推動國家產業政策外，亦積極深化技術研發和落實成果產業化，加速帶動台灣產業進一步轉型升級，讓中心成為產業、國家邁入國際競爭的最堅強後盾，並展望百年典範標竿目標勇往邁進。