半導體設備倉儲需求旺 第一郵聯再蓋高雄港2倉

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台灣港務公司高雄分公司20日指出，由於高雄港現況倉庫及場地全數爆倉滿租，為因應科學園區半導體設備機台的倉儲需求，第一郵聯通運公司在進駐高雄港前鎮商港第1單元後，再斥資6億元投標取得第2、3單元土地，面積3.5公頃，將興建棟全新物流倉庫，最長可達28年租期，打造高雄港跨境綜合物流園區。

為推國際物流產業發展，台灣港務公司整合前鎮商港區第2、3單元土地，將分期興建，其中，第2單元將於10月30日舉行動土典禮，估樓地板面積5,200坪，預計2024年底即可完工營運，接續開發第3單元。

港務公司說明，本案屬土地出租案，3年建置期＋20年營運期＋延長5年，最長可拿28年租期。第一郵聯是高雄港第一家海運快遞業者，操作量也是第一。

目前高雄港前鎮商港區1、2、3單元合計5公頃，均由第一郵聯拿下。第一郵聯規劃未來第2、3單元完成全區開發後，加上原本已營運中的第1單元之海運快遞貨物專區，整體打造高雄港「跨境綜合物流園區」。

港務公司指出，第一郵聯母公司基地在桃園以空運郵包業務為主，在2017年首次進駐高雄經營海運快遞，同時發展自由貿易業務，本次投資主要是為科學園區高科技半導體設備機台的客戶，具有高度倉儲需求，因此大手筆興建國際物流倉庫。

第一郵聯去年在高雄港的自貿量為1,586噸，金額8,294萬元，今年1～9月已翻數倍成長，達到3,288噸、金額3億8,003萬元。在海運快遞表現部分，去年達994萬2,454公斤，今年1～9月也已大幅超越，達1,058萬4,514公斤。

高雄港務分公司說明，以現況滿租滿倉的高雄港來說，高雄港前鎮商港區第2、3單元土地是相當稀缺的倉儲用地，且鄰近貨櫃碼頭及連結新生高架道路可直通國道，具優越地理位置。

第一郵聯公司主營亞太區跨境電商、海空物流倉儲及半導體設備自貿業務，目前除了已經在高雄港承租前鎮商港區第1單元倉庫1樓作為經營海運快遞及自由貿易港區業務，另外在桃園機場亦投入經營海空聯運、貨轉郵、郵轉郵等跨境電商貨物中轉業務，再搭配既有優質物流管理服務結合海港、空港倉儲基地優勢並匯集海空港運能，將可吸引國際貨物至臺灣轉口、配送，帶動物流相關產業發展。

高雄港務分公司說明，第一郵聯公司已於今年10月6日與高雄港務分公司完成簽約，未來將分期分區興建開發倉儲設施，第2單元用地興建工程預定於今年10月30日舉辦「高雄綜合物流園區動土典禮」，不只規劃興建兩層樓物流倉庫，總樓地板面積將達5,200坪。

值得注意的是，本案將規劃第二層樓平台設置「引道」，直接串聯前鎮商港區第1單元高架車輛的引道與平台，將使倉儲物流運輸車輛透過分流上高架道路並降低車輛耗能的影響，更加提升開發基地整體效益及作業服務效能，相關建設工程預計於2024年底即可完工營運，並將接續開發第3單元興建第2棟物流倉庫。