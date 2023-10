超基因生技宣布首次參加10月14至17日在美國田納西州納許維爾舉行的2023 AABB年會,收穫來自世界各國關於血液及細胞儲存安全的心得,也將超基因對臍帶血幹細胞領域的貢獻及展望推廣出去,有助爭取未來發展再生醫療的國際合作機會。

血液與生物治療促進協會 (AABB; Association for the Advancement of Blood & Biotherapies),是全世界『血庫及輸血業務的標準指針』的最高認證組織,將輸血醫學及生物治療的發展視為組織目標。為期四天的AABB年會中,有超過100場關於血庫、輸血醫學和生物治療等關鍵主題講座;最重要的是,今年重新回到實體模式,與會者能夠與全球的同業面對面,重新建立長期合作關係。

超基因生技表示,幹細胞在優良的細胞冷凍保存技術下,未來可用於治療器官及細胞早衰、增強免疫力,以及癌症與神經系統疾病。除幹細胞儲存與擴增外,未來也將包含抗老化、提升免疫力、細胞大數據等方面。細胞大數據的建置,是為系統性與科學性治療的重要基礎。本次年會提出未來全球佈局規劃,也獲邀參與明年的休士頓AABB年會,更邀請所屬RMT集團總裁於大會開幕式演講。